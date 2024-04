NBA, i risultati della notte (8 aprile): i Bucks in caduta libera, Irving fa volare Dallas con 48 punti

Nella serata di ieri e nella notte italiana si sono giocate tredici partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tante sfide, molte importanti in chiave playoff e play-in. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Vittoria in rimonta per i Los Angeles Clippers che superano i Cleveland Cavaliers 120-118. Cavs avanti praticamente tutto il match, toccando pure il +26, ma Clippers che nel finale rimontano e sorpassano, trascinati dai 39 punti e 11 rimbalzi di Paul George. Vittoria sofferta, all’overtime, per i Dallas Mavericks che superano gli Houston Rockets 147-136. Possono recriminare i Rockets, che dominano il primo tempo, toccano il +22, ma nell’ultimo quarto si fanno raggiungere in extremis e poi crollano nell’overtime. Decisivi i 48 punti di Kyrie Irving e i 37 punti (con 12 assist e 9 rimbalzi) di Luka Doncic. Successo di misura anche per gli Indiana Pacers che superano i Miami Heat 117-115. Successo di misura ma meritato per Indiana, che guida sempre il match e solo nel finale rischia la beffa, con Miami guidata dai 27 punti di Jimmy Butler.

Netto successo, invece, per i Boston Celtics che superano i Portland Trail Blazers per 124-107. Quinta vittoria consecutiva per Boston, che domina il match, nonostante i 28 punti e 9 assist di Dalano Banton. Successo senza grossi patemi anche per gli Orlando Magic che superano i Chicago Bulls per 113-98. Match sempre in controllo di Paolo Banchero e compagni, anche se il top scorer di serata è DeMar DeRozan con 30 punti. Vincono anche i Toronto Raptors che superano i Washington Wizards per 130-122. Anche in Canada match a senso unico, con i Raptors guidati dai 31 punti e 13 assist di Immanuel Quickley, anche se top scorer di serata è Deni Avdija con 32 punti.

Successo esterno per gli Oklahoma City Thunder che superano gli Charlotte Hornets 118-121. Tornano così alla vittoria gli OCT, dopo tre sconfitte, ma rischiano grosso, con gli Hornets che nel finale passano avanti e solo nelle ultime azioni cedono sotto i colpi di Aaron Wiggins, miglior marcatore con 26 punti. Vittoria esterna anche per i New Orleans Pelicans che vincono 105-113 contro i Phoenix Suns. Suns che durano solo un tempo, e una fiammata nell’ultimo quarto, ma che cedono meritatamente a dei NOP in pieno slancio playoff, guidati dai 31 punti di CJ McCollum e dai 29 punti, 10 rimbalzi e 7 assist di Zion Williamson. Quarto ko consecutivo e crisi nera per i Milwaukee Bucks che cedono in casa ai New York Knicks per 109-122. Bucks che guidano per un tempo, poi crollano sotto i colpi di Jalen Brunson, che chiude con 43 punti. Ai Bucks non bastano i 28 punti, 15 rimbalzi e 8 assist di Giannis Antetokounmpo. Out per scelta tecnica Danilo Gallinari.

Nelle altre sfide di serata, vittoria per i Philadelphia 76ers che espugnano dopo due supplementari il campo dei San Antonio Spurs per 126-133, con 52 punti di Tyrese Maxey; successo per i Sacramento Kings che demoliscono i Brooklyn Nets per 77-107, con 18 punti, 20 rimbalzi e 9 assist di Domantas Sabonis; vittoria per i Golden State Warriors che superano gli Utah Jazz 118-110, con 32 punti di Klay Thompson; e infine successo per i Minnesota Timberwolves che espugnano il campo dei Los Angeles Lakers 117-127, con 31 punti di Naz Reid.

I RISULTATI DELLA NOTTE (8 APRILE)

Los Angeles Clippers – Cleveland Cavaliers 120-118

Dallas Mavericks – Houston Rockets 147-136 (OT)

Indiana Pacers – Miami Heat 117-115

Boston Celtics – Portland Trail Blazers 124-107

Orlando Magic – Chicago Bulls 113-98

Toronto Raptors – Washington Wizards 130-122

Charlotte Hornets – Oklahoma City Thunder 118-121

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 105-113

Milwaukee Bucks – New York Knicks 109-122

San Antonio Spurs – Philadelphia 76ers 126-133 (OT)

Brooklyn Nets – Sacramento Kings 77-107

Golden State Warriors – Utah Jazz 118-110

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 117-127