Football americano, nella week 5 della IFL gli Skorpions piegano i Panthers, vincono Guelfi e Dolphins

Sono andati in scena gli incontri della week 5 della IFL – Italian Football League 2024. Quattro match che hanno detto molto e che hanno delineato in maniera più accurata la classifica.

Si è partiti con la sfida di vertice tra Panthers Parma e Skorpions Varese, con il successo degli ospiti per 38-34. Emiliani che partono forte con le mete di Zatti e Alinovi su lancio di Patterson, mentre Varese risponde con il kick-off return di Silvestri di 74 yard. Tutto si decide nel terzo quarto con un parziale di 20-8 per gli Skorpions con Griffin che lancia per Volonnino, quindi con la corsa di Patterson in meta, prima di un ennesimo kick-off return di Silvestri da 83 yards.

Negli altri incontri i Marines Lazio hanno dominato in casa dei Warriors Bologna con un laconico 57-0 in un match a senso unico con un primo tempo chiuso sul 41-0. Quindi i Dolphins Ancona superano 30-21 i Rhinos Milano a domicilio, mentre i Guelfi Firenze passano in casa dei Frogs Legnano con il punteggio di 19-26.

RISULTATI WEEK 5

PANTHERS Parma SKORPIONS Varese 34-38 RHINOS Milano DOLPHINS Ancona 21-30 WARRIORS Bologna MARINES Lazio 0-57 FROGS Legnano GUELFI Firenze 19-26

CLASSIFICA IFL 2024