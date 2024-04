NBA, i risultati della notte (18 aprile): i 76ers conquistano i playoff. Miami sconfitta, dovrà sfidare i Bulls. Eliminata Atlanta

Si sono giocate questa notte le seconde due sfide di play-in in NBA, quelle della Eastern Conference. E se Philadelphia 76ers e Miami Heat si giocavano direttamente un posto ai playoff (contro i New York Knicks), Chicago Bulls e Atlanta Hawks si sfidavano per restare in corsa e giocare contro la perdente di 76ers-Heat per l’ultimo posto ai playoff. Ecco come è andata.

I Philadelphia 76ers conquistano il settimo posto a Est imponendosi sui Miami Heat per 105-104. Match tiratissimo, incandescente e che si decide negli ultimi 30”. Sul 96-96, infatti, i 76ers allungano con una giocata da tre punti di Oubre Jr, poi Maxey dalla lunetta firma il +5. Un gap che gli Heat non riescono più a richiudere, con la tripla di Herro che arriva ormai troppo tardi a fissare il punteggio. E a Miami non bastano i 25 punti e 9 assist proprio di Tyler Herro, così come i 10 punti e 12 rimbalzi di Bam Adebayo. In casa 76ers, invece, top scorer è Joel Embiid con 23 punti e 15 rimbalzi.

Si chiude in malo modo la stagione degli Atlanta Hawks, battuti dai Chicago Bulls con un netto 131-116. Chicago che, dunque, sfiderà Miami per l’ultimo posto utile a Est nel playoff, mentre per Trae Young e compagni ennesima delusione e stagione da dimenticare. Match dominato dagli Heat, che rischiano solo a inizio secondo tempo di vedere gli Hawks rientrare in partita, ma poi Miami scappa via, grazie al match fantastico di Coby White, che chiude con 42 punti a referto. Con lui spiccano Nikola Vucevic, 24 punti e 12 rimbalzi, e DeMar DeRozan, 22 punti e 9 assist all’attivo. Per Atlanta, invece, non bastano i 30 punti di Dejounte Murray e i 22 punti e 17 rimbalzi di Clint Capela.

I RISULTATI DELLA NOTTE (18 APRILE)

Philadelphia 76ers – Miami Heat 105-104

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 131-116