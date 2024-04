NBA, i risultati della notte (1° aprile): Curry batte Wembanyama, tripla doppia di Nikola Jokic per Denver. Doncic ne fa 47, LeBron trascina i Lakers

Altra grande notte in NBA quella completata da poco con dieci partite disputate per la regular season 2023-2024 oramai agli sgoccioli. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Vittoria casalinga dei Denver Nuggets (52-23) contro i Cleveland Cavaliers (45-30) per 130-101 con la tripla doppia di Nikola Jokic (26 punti, 18 rimbalzi e 16 assist) e 22 punti di Kentavious Caldwell-Pope – 23 punti di Evan Mobley tra le fila dei Cavaliers. Colpo esterno dei Miami Heat (41-33) a Washington sui Wizards (14-61) col punteggio di 107-119: Terry Rozier trascina i suoi con 27 punti, con Jordan Poole miglior realizzatore dei padroni di casa. Cadono di fronte al proprio pubblico anche i Toronto Raptors (23-51) contro i Philadelphia 76ers (40-35) per 120-135: 32 punti di Kelly Oubre Jr. e 24 di Cameron Payne per la franchigia della Pennsylvania, con 23 punti di Gary Trent Jr. per i canadesi. Fanno saltare il fattore campo i Los Angeles Clippers (47-27) vincendo a Charlotte contro gli Hornets (18-56) per 118-130 con ben 41 punti di Paul George e la doppia doppia di Ivica Zubac – 23 punti per Kawhi Leonard, mentre per gli Hornets 30 punti di Miles Bridges.

I Los Angeles Lakers (42-33) prevalgono sui Brooklyn Nets (29-46) per 104-116 con 40 punti di un sempre efficace LeBron James e la doppia doppia di Anthony Davis (24 punti e 14 rimbalzi), mentre per i Nets 30 punti di Cam Thomas. Successo esterno per i Golden State Warriors (40-34) contro i San Antonio Spurs (18-57) per 113-117: Steph Curry si prende la copertina con 32 punti, aggiudicandosi la sfida contro la giovane stella Victor Wembanyama autore di 32 punti e 9 rimbalzi. Blitz fuori casa dei Chicago Bulls (36-39) sui Minnesota Timberwolves (51-23) per 109-101 con 27 punti di DeMar DeRozan e 21 di Alex Caruso, dove non bastano le doppie doppie di Rudy Gobert (19 punti e 10 rimbalzi) e di Anthony Edwards (22-11 nelle medesime voci statistiche) ad evitare il ko. I Dallas Mavericks (45-29) si aggiudicano il ‘derby’ texano battendo gli Houston Rockets (38-35) per 125-107: Luka Doncic giganteggia con 47 punti, 12 rimbalzi e 7 assist insieme a Kyrie Irving (24 punti), mentre per i Rockets 28 punti di Jabari Smith Jr.

Affermazione esterna per gli Oklahoma City Thunder (52-22) contro i New York Knicks (44-30) per 112-113: Josh Giddey firma la tripla doppia da 16 punti, 13 rimbalzi e 12 assist, con Jalen Williams che piazza 33 punti – 30 punti di Jalen Brunson e 17 punti con 12 rimbalzi di Isaiah Hartenstein tra i Knicks. Nel match che chiudeva la notte NBA i Sacramento Kings (43-31) non tremano in casa contro gli Utah Jazz vincendo col punteggio di 127-106: 24 punti e 12 assist per De’Aaron Fox e 24 punti di Keegan Murray, mentre per gli ospiti 22 punti equamente divisi tra Collin Sexton e Brice Sensabaugh.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers 130-101 (giocata il 31 marzo)

Washington Wizards-Miami Heat 107-119

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 120-135

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers 118-135

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers 104-116

San Antonio Spurs-Golden State Warriors 113-117

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls 101-109

Houston Rockets-Dallas Mavericks 107-125

New York Knicks-Oklahoma City Thunder 112-113

Sacramento Kings-Utah Jazz 127-106