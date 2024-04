Basket, i migliori italiani della 25a giornata di Serie A. Nico Mannion ne fa 37 ma non bastano, sugli scudi Tonut e Cappelletti

La Serie A di basket è scesa in campo il sabato di Pasqua per la venticinquesima giornata della regular season 2023-2024, con il solo posticipo tra Virtus Bologna ed Estra Pistoia in programma oggi lunedì di Pasquetta per completare il programma. Anche in questo turno i giocatori italiani hanno ben figurato: andiamo a scoprirli insieme.

5 punti per Andrea Mezzanotte nel successo interno della Nutribullet Treviso contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (93-89), con Andrea Cinciarini che accarezza la tripla doppia chiudendo con 14 punti, 8 rimbalzi e 6 assist tra le fila della Vuelle insieme agli 11 punti di Valerio Mazzola. 14 punti e 6 rimbalzi di Luca Severini e 12 punti di Tommaso Baldasso nella vittoria casalinga della Bertram Tortona contro la Vanoli Cremona (87-76), a cui non bastano i 10 punti di un mai domo Davide Denegri. L’Umana Reyer Venezia espugna il PalaBarbuto di Napoli battendo la GeVi per 90-97 grazie anche ai 12 punti di Marco Spissu – 6 punti per Giovanni De Nicolao tra i partenopei. 3 punti di Davide Alviti e 2 di Paul Biligha nell’affermazione interna della Dolomiti Energia Trentino sulla Givova Scafati (84-79), con 16 punti di Alessandro Gentile tra le fila dei campani.

Blitz esterno della Dinamo Sassari in casa della Happy Casa Brindisi (70-76), con 16 punti di Alessandro Cappelletti – 5 punti di Tommaso Laquintana tra i pugliesi. L’Olimpia Milano fa saltare il fattore campo al PalaBigi contro l’Unahotels Reggio Emilia (68-72) con 19 punti di Stefano Tonut e 10 di Nicolò Melli, mentre per gli emiliani 3 punti di Lorenzo Uglietti. Nel derby lombardo la Germani Brescia piega la resistenza dell’Openjobmetis Varese (92-95) con 12 punti di John Petrucelli e 10 di Amedeo Della Valle, mentre per i biancorossi Nico Mannion esagera con ben 37 punti ma non bastano ai padroni di casa per evitare il ko interno.