Italia-Olanda, Qualificazioni Europei calcio femminile 2025: programma, orario, tv, streaming

Si ricomincia. La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara per il ritorno in campo, in vista delle qualificazioni agli Europei 2025. Le azzurre si raduneranno domenica a Coverciano per preparare le prime due partite del Gruppo 1 della Lega A: venerdì 5 aprile ci sarà il difficile esordio contro i Paesi Bassi allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza (ore 18.15, diretta su Rai 2), mentre martedì 9 la sfida contro la Finlandia in programma a Helsinki (ore 18.15 italiane, diretta su Rai 2).

A completare il quadro del raggruppamento sarà la Norvegia. Un girone non semplice per essere parte della fase finale della 14ª edizione della rassegna continentale, alla quale prenderanno parte le prime due classificate di ogni gruppo della Lega A, oltre alla Svizzera, in qualità di Paese ospitante, e alle sette squadre che centreranno la qualificazione tramite il doppio spareggio in programma a fine anno.

Pochi dubbi sul ritenere l’Olanda la squadra più forte del girone, considerando la vittoria degli Europei del 2017 e la Finale dei Mondiali 2019, in un percorso che vide anche l’incrocio con le azzurre nei quarti di finale. Reduce dalla Final Four della Nations League, le orange sono settime nel ranking FIFA e l’ultima vittoria dell’Italia risale al giugno 2021, quando a decidere un rigore trasformato da Cristiana Girelli.

La partita tra Italia e Olanda, valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-OLANDA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Venerdì 5 aprile

Ore 18.15 Italia vs Olanda allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport