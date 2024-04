NASCAR, la Cup Series torna ritrova il Texas ed il catino di Fort Worth

Nuovo appuntamento questo fine settimana con la NASCAR Cup Series dal Texas Motor Speedway. Cambia la collocazione temporale dell’appuntamento di Fort Worth, presente fino al 2023 nell’ultima parte dell’anno come parte integrante dei NASCAR Playoffs.

Gli organizzatori hanno deciso di modificare il periodo dell’anno dell’ Autotrader EchoPark Automotive 400, nome ufficiale di una competizione che dallo scorso anno si tiene sulla lunghezza delle 400 miglia e non più sulle 500.

L’evento in questione, inaugurato nel 2005, ha visto un successo a testa per William Byron (2023), Tyler Reddick (2022), Kyle Larson (2021), Kyle Busch (2020), protagonisti ancora presenti nella categoria a tempo pieno. Il record di tutti i tempi appartiene a Jimmie Johnson, cinque volte a segno in questa specifica corsa (2007, 2012-2013-2014-2015).

Ricordiamo che in passato si sono sempre disputate due manifestazioni distinte in Texas. Il catino in questione, rinnovato per differenziarsi dal Charlotte Motor Speedway o da altri percorsi simili come Las Vegas, Atlanta e Chicago, ha avuto diversi problemi negli ultimi anni, non è un caso se l’IndyCar Series ha deciso di togliere questo particolare impianto da 1 miglio e mezzo dal proprio calendario. Inizialmente la NASCAR aveva trasformato l’evento primaverile nell’All-Star Race, successivamente è arrivata la decisione approvare nel calendario una sola corsa tra le trentasei previste.