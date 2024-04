NASCAR Cup Series, Hamlin beffa Truex e Logano e trionfa a Richmond

Denny Hamlin ha vinto la prova di Pasqua della NASCAR Cup Series in quel di Richmond. Il #11 di Toyota si impone per la quinta volta nello specifico short-track che sorge nello Stato della Virginia, il plurivincitore della Daytona 500 ha ottenuto la 54a affermazione in carriera.

Dopo un breve ritardo per maltempo, la ‘Toyota Owners 400’ si è aperta con tutti i protagonisti in azione con le gomme da bagnato. La NASCAR ha preso la decisione di partire nonostante un tracciato ancora umido, un tentativo riuscito sulla falsariga di quanto accaduto a North Wilkesboro (North Carolina) lo scorso anno.

L’autore della pole Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) ha vinto la Stage 1 senza particolari problemi, Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota #19) ha risposto presente nella seconda parte della manifestazione diventando un chiaro candidato per il successo finale.

L’ex campione della categoria ha continuato a controllare la scena anche nelle tornate successive, senza caution tutto è stato determinato dalla strategia e dalla velocità delle squadre ai box. Larson ha provato, durante la penultima sosta in pit road, a beffare la Toyota Camry del rivale, un tentativo che non ha portato all’esito sperato.



Il finale è stato in ogni caso più che mai interessante con il progressivo ritorno da parte di Joey Logano (Penske Ford #12). L’alfiere del ‘Capitano’ ha ridotto progressivamente il proprio divario con la testa della corsa, tutto è stato rimesso in discussione a due giri dalla conclusione con un testacoda dopo curva 4 da parte di Larson. Il #5 del gruppo è finito nell’erba davanti ai fans presenti in quel di Richmond, Kyle ha perso il controllo della propria Camaro dopo una spinta da parte di Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23).

Le squadre sono rientrate come da copione ai box per cambiare gomme, Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11) ha beffato gli avversari prendendo il comando delle operazioni davanti a Truex ed Ford Mustang #22 di Logano. Il 33enne si è quindi ritrovato terzo alla green flag durante l’Overtime alle spalle delle due Toyota di Joe Gibbs Racing, il nativo di Middletown ha dovuto accontentarsi della seconda piazza dietro a Hamlin che ha potuto gioire per la seconda affermazione del 2024.

Larson ha concluso per un soffio davanti a Truex, Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9) ha completato l’evento in quinta piazza precedendo Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), William Byron (Hendrick Chevrolet #24) e Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6).

Settimana prossima un nuovo short-track attende la NASCAR Cup Series, tra sette giorni si correrà a Martinsville.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES RICHMOND

1 11 RUN Denny Hamlin Tyt 407 22.760 118.629 22.604 119.448 8

2 22 RUN Joey Logano Frd 407 0.269 0.269 22.758 118.64 22.598 119.48 9

3 5 RUN Kyle Larson Chv 407 0.628 0.359 22.974 117.524 22.369 120.703 9

4 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 407 0.640 0.012 23.171 116.525 22.372 120.687 9

5 9 RUN Chase Elliott Chv 407 0.873 0.233 22.779 118.53 22.694 118.974 9

6 20 RUN Christopher Bell Tyt 407 1.154 0.281 22.889 117.961 22.563 119.665 10

7 24 RUN William Byron Chv 407 1.520 0.366 23.147 116.646 22.749 118.687 9

8 6 RUN Brad Keselowski Frd 407 1.797 0.277 22.940 117.698 22.778 118.535 9

9 17 RUN Chris Buescher Frd 407 2.110 0.313 23.055 117.111 22.699 118.948 9

10 45 RUN Tyler Reddick Tyt 407 2.114 0.004 23.043 117.172 22.826 118.286 9

11 4 RUN Josh Berry Frd 407 2.269 0.155 23.241 116.174 22.455 120.24 9

12 10 RUN Noah Gragson Frd 407 2.501 0.232 23.235 116.204 22.783 118.509 9

13 23 RUN Bubba Wallace Tyt 407 2.714 0.213 23.463 115.075 22.413 120.466 9

14 43 RUN Erik Jones Tyt 407 2.772 0.058 23.618 114.32 22.988 117.453 9

15 1 RUN Ross Chastain Chv 407 2.888 0.116 23.208 116.339 22.664 119.132 9

16 54 RUN Ty Gibbs Tyt 407 2.918 0.030 23.265 116.054 22.839 118.219 9

17 48 RUN Alex Bowman Chv 407 5.844 2.926 24.073 112.159 22.543 119.771 7

18 14 RUN Chase Briscoe Frd 407 6.236 0.392 24.098 112.042 22.823 118.302 9

19 12 RUN Ryan Blaney Frd 407 6.438 0.202 24.204 111.552 22.953 117.632 8