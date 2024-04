NASCAR Cup Series, Elliott sorride in Texas e torna a vincere

Chase Elliott torna a vincere nella NASCAR Cup Series. L’ex campione della serie, beniamino del pubblico, ritrova il successo al Texas Motor Speedway, il #9 di Hendrick Motorsports e Chevrolet non vinceva dalla sfida di Talladega dell’ottobre 2022. 19ma gioia in carriera per l’americano che non si imponeva da oltre trentasei manifestazioni.

Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) ha dominato la Stage 1 senza particolari problemi. Il californiano, reduce da una settimana caratterizzata dai test ad Indianapolis in vista della 500 Miglia di fine maggio, ha fatto la differenza dalla pole-position con margine sulla concorrenza. Tutto è cambiato dopo oltre 100 giri, il leader della corsa ha infatti dovuto rientrare ai box perdendo due giri per aver perso in pista una ruota.

Denny Hamlin e Martin Truex Jr. si sono portati in vetta con le riconoscibili Toyota Camry del Joe Gibbs Racing, il #11 ed il #19 hanno tentato di fare selezione nell’impegnativo ovale texano che negli anni è stato riconfigurato al fine di renderlo completamente diverso da altri catini simili come il Charlotte Motor Speedway.

Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1), dopo aver vinto la Stage 2, ha provato a restare tra i migliori anche nella parte conclusiva di una corsa che è stata più che mai intervallata da diverse neutralizzazioni. Toyota ha mantenuto in ogni caso il primato con Hamlin, il nativo di Tampa ha provato in ogni modo a difendersi nei 20 giri conclusivi dall’assalto di Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9) e Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6).

Tutto è cambiato a 14 giri dalla fine con una nuova caution, la 12ma della serata, per un testacoda da parte di Ricky Stenhouse Jr (JTG Daugherty Racing Chevrolet #47) in uscita da curva 1-2. Dopo una nuova pausa per un testacoda di Larson, Hamlin #11 ed Elliott #9 hanno iniziato a duellare per la vittoria a due giri dalla fine, Toyota e Chevrolet hanno regalato spettacolo a due tornate dalla conclusione. La Toyota Camry #11 non ha retto la bagarre, il tre volte vincitore della Daytona 500 è infatti finito contro il muro dopo aver percorso gran parte di curva 3-4 ed aver perso il controllo della propria auto.

L’Overtime ha rimesso nuovamente tutto in discussione, Elliott ha dovuto resistere a più riprese a Chastain ed a Keselowski. I due rivali del figlio Bill Elliott si sono eliminati nel corso dell’ultimo giro, la Chevrolet Camaro #9 ha potuto celebrare in solitaria la vittoria davanti ai propri tifosi. Keselowski, nonostante il contatto finale con Chastain, ha completato secondo precedendo William Byron (Hendrick Chevrolet #24), il messicano Daniel Suarez (Trackhouse Racing Chevrolet #99) e Chase Briscoe (Stewart-Haas Racing Ford #14).

Settimana prossima l’imprevedibile appuntamento di Talladega

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES TEXAS

1 9 RUN Chase Elliott Chv 276 32.207 167.665 29.218 184.818 6

2 6 RUN Brad Keselowski Frd 276 0.558 0.558 32.385 166.744 29.258 184.565 6

3 24 RUN William Byron Chv 276 0.678 0.120 32.555 165.873 29.174 185.096 6

4 45 RUN Tyler Reddick Tyt 276 0.948 0.270 32.277 167.302 29.102 185.554 6

5 99 RUN Daniel Suarez Chv 276 1.425 0.477 32.951 163.88 29.420 183.549 8

6 14 RUN Chase Briscoe Frd 276 2.079 0.654 33.231 162.499 29.421 183.542 11

7 3 RUN Austin Dillon Chv 276 2.310 0.231 33.224 162.533 29.557 182.698 11

8 23 RUN Bubba Wallace Tyt 276 2.769 0.459 33.486 161.261 29.286 184.388 9

9 8 RUN Kyle Busch Chv 276 3.106 0.337 33.834 159.603 29.748 181.525 9

10 77 RUN Carson Hocevar Chv 276 3.324 0.218 33.788 159.82 29.719 181.702 8

11 22 RUN Joey Logano Frd 276 3.551 0.227 33.918 159.208 29.456 183.324 9

12 41 RUN Ryan Preece Frd 276 3.889 0.338 34.276 157.545 29.640 182.186 7

13 54 RUN Ty Gibbs Tyt 276 4.080 0.191 34.238 157.719 29.316 184.2 7

14 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 276 4.443 0.363 34.436 156.813 29.329 184.118 10

15 16 RUN Ty Dillon Chv 276 4.571 0.128 34.511 156.472 29.866 180.808 9

16 10 RUN Noah Gragson Frd 276 5.140 0.569 34.861 154.901 29.620 182.309 7

17 31 RUN Daniel Hemric Chv 276 5.236 0.096 35.048 154.074 29.642 182.174 9

18 17 RUN Chris Buescher Frd 276 5.558 0.322 35.728 151.142 29.603 182.414 6

19 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 276 6.352 0.794 35.835 150.691 29.642 182.174 9

20 5 RUN Kyle Larson Chv 276 6.704 0.352 36.325 148.658 29.072 185.746 10