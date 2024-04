Nadal scatenato in allenamento: travolge Rublev, punteggio netto in un set

Come riporta il giornalista iberico Ignasi Rosell, sabato scorso, durante un allenamento mattutino in vista dell’ATP 500 di Barcellona, in cui esordirà domani, lo spagnolo Rafael Nadal ha battuto per 6-1 il russo Andrey Rublev, che stamane è sceso al numero 8 del ranking mondiale.

Il russo, che ha ceduto lo scettro del torneo di Montecarlo, vinto nel 2023, all’ellenico Stefanos Tsitsipas, è stato nettamente superato dall’iberico, che si è anche sorpreso positivamente per la propria resa al servizio nonostante la piccola quantità di allenamenti, lanciando ottimi segnali in vista del match di domani.

La partecipazione al torneo catalano è stata confermata oggi in conferenza stampa da Nadal: “Essere a Barcellona è un regalo, sono venuto qui all’ultimo minuto, perché non sapevo se avrei giocato, ma domani sarò in campo. Lo considero il mio ultimo anno, perché adesso ho questa sensazione“.

Sulle sessioni d’allenamento a Barcellona: “Le mie sensazioni in allenamento erano migliori di quelle che avevo a Maiorca. Vedremo come andrà, non sono riuscito ad allenare molto il servizio, ho provato a fare carichi progressivi, c’è incertezza, ma è quello che voglio fare: continuare a competere e a divertirmi“.

LE IMMAGINI DELL’ALLENAMENTO DI NADAL E RUBLEV