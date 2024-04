MXGP, GP Trentino: Febvre vince la Qualifying Race, 17° Prado. Due italiani in top 15

Termina con la grande prestazione di Romain Febvre la Qualifying Race del GP del Trentino, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MXGP in scena questo weekend a Pietramurata.

Il centauro in forza alla Kawasaki Racing Team ha ottenuto nello specifico un tempo totale di 23:59:700, precedendo la Team HR di Tim Gajser, secondo con un gap di +11.938 davanti all’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic Factory Racing), terzo con +17.103.

Ai ridossi della top 3 spicca poi Jeffrey Herlings (Red Bull KTM Factory), quarto con +20.379 davanti a Jeremy Seewer (Kawasaki Racing Team), quinto a +22.054. Da segnalare poi l’undicesima piazza di Ivo Monticelli (MRT Racing Team Beta), abile a segnare un ritardo di +50.783 e la quattordicesima di Emilio Scuteri (Millionaire Racing Team) con +1:02.423.

Giornata no poi per il grande favorito Jorge Prado (Red Bull Gas Gas), addirittura diciassettesimo con +1:20.920. Domani l’inizio di gara-1 è previsto per le 14:15.