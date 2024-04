MX2, Andrea Adamo in Trentino per cancellare la squalifica di Riola Sardo

Dopo la gara a Riola Sardo in Sardegna, il Mondiale Motocross 2024 rimane in Italia per la tappa di Pietramurata, valevole per il Gran Premio del Trentino, la quarta della stagione. Sarà un weekend importante per l’economia del Mondiale MX2 e in particolare per il Campione del Mondo in carica Andrea Adamo.

Adamo deve cancellare un pesante “zero” raccolto in gara-2 in Sardegna per non aver frenato correttamente in pit-lane: il siciliano, per questo inconveniente, è scivolato così in quinta posizione nella graduatoria del Mondiale con 100 punti, a -70 da Kay de Wolf, che continua a dominare.

De Wolf sta facendo una stagione finora impressionante: nelle prime tre tappe non è mai sceso sotto il secondo posto. Anche in Sardegna è giunto secondo in gara-1 ed ha vinto gara-2: appare difficile poter competere con l’olandese se continuerà a mantenere certi ritmi.

Il più immediato inseguitore è lo svizzero Simon Laengenfelder: l’elvetico aveva fatto molto bene nella prima e nella seconda tappa, mentre in Sardegna ha raccolto un solo podio nella seconda manche. Terzo in classifica invece Lucas Coenen: il belga ha fatto incetta di punti a Riola Sardo con un primo ed un secondo posto.