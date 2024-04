Musetti limita i danni a Montecarlo nel ranking e ipoteca le Olimpiadi. Ma se battesse Djokovic…

C’è di nuovo il serbo Novak Djokovic tra Lorenzo Musetti ed i quarti di finale, già raggiunti nel 2023, dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: con il vecchio sistema di attribuzione degli score nel ranking ATP, lo scorso anno il traguardo valse all’azzurro 180 punti, mentre quest’anno ne varrebbe 200.

I punti in questione scadranno, ovviamente, lunedì 15 aprile, ma il tennista italiano, pur essendo fuori dalle 16 teste di serie, al momento si confermerebbe al numero 24 del mondo, nonostante i 180 punti che andrà a perdere, grazie ai 100 incamerati finora per l’approdo ai sedicesimi.

L’azzurro, infatti, scenderebbe da quota 1590 a 1510, ma manterrebbe il piazzamento. Inoltre, Musetti, con i 100 punti già ottenuti nel torneo del Principato di Monaco, ha rafforzato il proprio status di numero 2 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner sia nel ranking ATP che nella Race to Paris, blindando in pratica la qualificazione olimpica.

In caso di successo su Djokovic, così come accaduto nel 2023, l’azzurro invece, salirebbe a quota 1610, guadagnando 20 punti rispetto a quanto attualmente in dote nel ranking ufficiale, ma resterebbe comunque 24°, mentre nella Race to Paris andrebbe a quota 1160, portandosi al 26° posto.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI AL 9 APRILE 2024

Ranking lunedì 8 aprile: 1590, 24° posto.

Punti da scartare lunedì 15 aprile: 180 (quarti Montecarlo 2023).

Punti da incamerare lunedì 15 aprile: 100 (ottavi Montecarlo 2024).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 1510 punti, 24° posto.

Ranking in caso di vittoria su Djokovic agli ottavi: 1610 punti, 24° posto.

RACE TO PARIS LORENZO MUSETTI AL 9 APRILE 2024

Lorenzo Musetti è 31° con 1060 punti, secondo tra gli italiani. (Al momento l’azzurro sarebbe il 30° dei qualificati per la presenza di 5 statunitensi tra i primi 22). In caso di vittoria su Djokovic agli ottavi salirebbe a quota 1160 e sarebbe 26°.