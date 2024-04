Musetti e Sonego ripartono con umiltà dal Challenger di Cagliari: tra avversari di livello e la corsa alle Olimpiadi

Da oggi, con le qualificazioni e fino al 5 maggio, tenendo conto del tabellone principale, il Challenger 175 di Cagliari terrà banco. Una sorta di prova di riparazione per i giocatori estromessi prima del tempo dal Masters1000 di Madrid. Come è accaduto alcune settimane fa con Phoenix, nella settimana del 1000 di Indian Wells, lo stesso si verificherà sulla terra rossa sarda.

Rivedremo in azione diversi esponenti del Bel Paese in azione. Si pensi a Lorenzo Musetti, n.2 del seeding, che vorrà ritrovare le migliori sensazioni dopo la brutta prova nella capitale spagnola, eliminato all’esordio dal brasiliano Thiago Seyboth Wild (6-4 6-4). Un tabellone di grande livello che ha nell’americano Frances Tiafoe, altro deluso in Spagna, la testa di serie n.1

In casa Italia risponderanno presente anche Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, oltre che Giulio Zeppieri e Francesco Maestrelli, inseriti nel main draw grazie a una wild card. Bisognerà prestare attenzione all’argentino Mariano Navone, in grandissima ascesa quest’anno e sconfitto dal danese Holger Rune a Madrid per un’incollatura e non senza rammarico.

In tutto questo, andranno pesate le prestazioni degli italiani in chiave qualificazione olimpica, ricordando la Race to Olympics e la deadline del 10 giugno 2024. Attualmente i tennisti qualificati in singolare per l’Italia sarebbero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Sonego, indietro in questa classifica e reduce dalla pesante sconfitta subìta da Sinner alla Caja Magica, è chiamato a fare punti, ma chiaramente Darderi vorrà confermare il suo status prima degli Internazionali d’Italia a Roma. Da non dimenticare poi Fabio Fognini, che sull’amata terra rossa vorrà dire la sua.

TABELLONE CHALLENGER175 CAGLIARI

(1) Tiafoe vs bye

Fognini vs Coria

Daniel vs Ugo Carabelli

(8) Darderi vs Tirante

(3) Navone vs bye

Altmaier vs (Q)

Nava vs (Q)

(5) Sonego vs Michelsen

(WC) Zeppieri vs (6) Fucsovics

Piros vs Svajda

Galan vs Albot

(4) Eubanks vs bye

(7) Borges vs Maestrelli (WC)

Varillas vs Nishioka

(Q) vs (Q)

(2) Musetti vs bye

RACE TO OLYMPICS ITALIA

*Classifica che tiene conto del rendimento delle ultime 52 settimane con scadenza il 10 giugno 2024, il giorno dopo il Roland Garros. Una graduatoria premiante la top-56, ma con i singoli Paesi che potranno avere al massimo quattro rappresentanti in singolare.

1. Jannik Sinner 8575

34. Lorenzo Musetti 1070

43. Matteo Arnaldi 965

47. Luciano Darderi 861

53. Flavio Cobolli 795

58. Lorenzo Sonego 771