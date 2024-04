MotoGP, Jorge Martin: “Giornata difficile, siamo straordinariamente costanti e questo è importante”

Jorge Martin ha ottenuto la terza posizione in occasione della Sprint Race del GP delle Americhe, appuntamento numero tre del Motomondiale 2024 di MotoGP. L’attuale leader della classifica piloti ha racimolato un gap di +4″399 rispetto al davvero in forma Maverick Vinales, trionfatore annunciato davanti a un sempre più in ritmo Marc Marquez.

In virtù del risultato odierno il centauro in forza alla Ducati Pramac ha raggiunto quota 67 punti, segnando +24 su Bastianini, +25 su Binder e +28 su Bagnaia, oggi ottavo soprattutto a causa di una mancanza di grip. Una volta arrivato sull’insolito palcoscenico allestito per la premiazione, “Martinator” ha commentato la sua prova:

“Oggi è stata una giornata molto difficile – ha detto Martin – Stamattina in prova sono caduto due volte, poi in qualifica sono riuscito a staccare comunque la seconda fila. Anche la Sprint non è stata semplice, soprattutto perché ho faticato molto a metà gara“.

Martin ha quindi chiosato: “Stare sul podio è come sempre fantastico, per ora siamo straordinariamente costanti e questa è la cosa più importante. Domani cercheremo di fare una bella gara“.