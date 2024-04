MotoGP, Pedro Acosta: “Splendido correre davanti al pubblico spagnolo, sogno un altro podio”

Francesco Bagnaia è carico in vista del fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera siamo pronti per un weekend di estrema importanza con il “Rookie maravilla” che non ha la minima intenzione di fermarsi in questo suo inizio di campionato.

Dopo il terzo posto e il primo podio nella classe regina di Portimao, il portacolori del team Gas Gas Tech3 si è superato ad Austin con un secondo posto davvero brillante. Nel corso della conferenza stampa odierna, che ha sancito il via ufficiale del weekend spagnolo, Acosta ha iniziato la sua analisi da un punto ben preciso: “Sarà bellissimo correre per la prima volta in MotoGP nella pista di casa, uno dei tracciati che ha scritto pagine di storia delle due ruote. Abbiamo lavorato per migliorare la nostra moto e voglio scoprire se lo confermerà anche in pista. Dovrò conoscere Jerez con la nuova moto, il comportamento delle gomme e ogni dettaglio”.

Il giovane classe 2004 torna sul suo ottimo esordio stagionale: “Ovviamente non mi potevo aspettare di iniziare così forte con due podi consecutivi nelle prime tre uscite. Sappiamo che non sarà facile proseguire in questa direzione, ma so che dovrò tenere i piedi ben saldi al terreno”.