MotoGP, Francesco Bagnaia: “Jerez è una delle mie piste preferite, penso che la moto possa fare bene”

Francesco Bagnaia si lancia verso il fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera ci attende una tre-giorni già di estrema importanza per il campione del mondo, reduce da un avvio di campionato al di sotto delle sue aspettative.

Dopo il contatto con Marc Marquez a Portimao e il fine settimana senza guizzi di Austin, “Pecco” vuole il riscatto su una delle sue piste preferite. Un anno fa, dopotutto, arrivò la vittoria nella gara domenicale, sintono che la gara andalusa piaccia al nativo di Torino e si possa sposare bene anche con la GP24.

Nel corso della conferenza stampa odierna, che ha sancito il via ufficiale del weekend spagnolo, Bagnaia ha iniziato la sua analisi da un punto ben preciso: “Sono sempre felice di correre qui è uno dei miei weekend preferiti per la pista, il pubblico e tutta la cornice. Penso che potremo essere competitivi come negli ultimi due anni. Stiamo affrontando alcuni problemi che non mi permettono di esprimermi al massimo, ma sono sicuro che le cose andranno meglio a breve”.

Francesco Bagnaia prosegue nella sua analisi: “Vedremo se in questa pista potremo avere tanta aderenza. La nostra moto si addice a piste come Jerez de la Frontera. Le gomme saranno di nuovo l’ago della bilancia. Quest’anno sono davvero peculiari. A volte le senti bene, altre meno. A volte senti bene un lato e non un altro. Sono di difficile lettura”.