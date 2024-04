MotoGP, Francesco Bagnaia: “Convinto che potrò fare bene ad Austin. Sul mio compagno per il 2025…”

Francesco Bagnaia appare decisamente concentrato e smanioso di rifarsi nel corso della conferenza stampa che ha alzato il sipario in maniera ufficiale sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

Il due-volte campione del mondo si prepara per la tappa sul circuito del COTA – Circuit of the Americas dopo la caduta di Portimao nella gara della domenica, a seguito di un contatto con Marc Marquez. Una tappa lusitana che ha lasciato un pizzico di amaro in bocca a “Pecco” che vuole il riscatto sulla pista di Austin.

Il pilota del team Ducati Factory inizia la sua chiacchierata da quanto avvenuto un anno fa: “Siamo su una pista che mi piace molto. Nell’edizione scorsa ero molto competitivo, avevo fatto bene nella Sprint Race, ma in gara sono caduto. Tornando al presente penso che lavorando come sempre potremo fare bene. Siamo su un lay-out differente rispetto a Portimao per cui sarà tutto da vedere, anche se nell’ultima gara abbiamo avuto qualche problema in gara”.

La notizia di questa settimana è stata l’acquisizione della MotoGP da parte di Liberty Media. Il commento del campione del mondo: “Non so cosa cambierà. Penso che per loro non sarà facile migliorare una situazione già buona. Credo che la MotoGP sia già un grande spettacolo, forse dovrebbe essere resa più popolare. La differenza con la F1 ritengo dipenda dal fatto che i costruttori di moto siano più piccoli. Liberty Media ha tante idee per migliorare il nostro prodotto. Vedremo come andranno le cose”.

Ultima battuta sul futuro. Bagnaia ha da poco rinnovato il suo contratto con il team di Borgo Panigale, per cui sarà interessante capire chi sarà al suo fianco. Per il momento, il torinese sembra avere altro per la testa: “Chi sarà il mio compagno di scuderia nel 2025? Sinceramente non ci penso. Io faccio la mia strada e non mi interessa. Decideranno altri. Posso dire che spero che avrà la moto ufficiale chi la merita di più”.