MotoGP, Marc Marquez: “Difficile adattarmi al nuovo freno in un solo giorno di test. Ho già scelto per Le Mans”

Marc Marquez è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo weekend a Jerez de la Frontera, in cui ha centrato la pole position sul bagnato cadendo poi nella Sprint mentre era al comando e arrivando 2° nel Gran Premio domenicale alle spalle di Francesco Bagnaia al termine di un duello magnifico. Quest’oggi il fenomeno spagnolo è tornato in pista come gli altri per prendere parte ad una giornata di test sempre sul circuito andaluso.

“È un secondo posto, ma stiamo uscendo da un periodo molto duro della mia carriera sportiva. Piano piano ne sto uscendo e questo mi fa divertire molto. Questa è la cosa più importante“, il commento di MM93 a proposito della gara di ieri.

Sul nuovo freno posteriore a pollice: “Dopo 12 anni in un modo è difficile adattarmi in un solo giorno di test. Ho provato diverse cose, ma il freno a pollice non lo usiamo a Le Mans. Per il momento preferisco ancora con il piede, perché ho la sensibilità giusta. Comunque volevo testarlo, perché sia Martin che Pecco vanno con quello“.

Bilancio comunque positivo e ottimi segnali in prospettiva: “Questo test è stato molto importante perché ho avuto un feeling diverso con la moto rispetto ai test di Sepang e Lusail. Lì provavo le cose ma ero io a dovermi ancora adattare alla moto, mentre oggi ero molto preciso nei commenti e questo è importante per Ducati e per il team“.

Sulle sue prospettive per il resto della stagione e soprattutto in ottica mercato per il 2025: “Sto dando il massimo in pista per meritarmi un posto buono nel 2025. Devi dare il gas, altrimenti non te lo meriti e non hai opzioni. Tutti vanno forte, io sono realista e ci sono tre-quattro piloti che vanno molto forte. Le possibilità comunque ci sono, ma dobbiamo migliorare“