MotoGP, la stilettata di Massimo Rivola a Fabio Quartararo per il rinnovo con la Yamaha

Parole tra ironia e amarezza. L’amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha espresso la sua idea sul rinnovo di Fabio Quartararo in Yamaha. Non è un mistero che il campione del mondo del 2021 fosse un profilo che interessava alla Casa di Noale e, tenuto conto dei problemi della moto giapponese, tutto sembrava apparecchiato per il trasferimento del transalpino.

Le cose, invece, sono andate diversamente. Quartararo ha annunciato il proprio rinnovo con la Casa dei tre diapason fino al 2026. Una continuazione del rapporto le cui basi sarebbero molto economiche. Secondo alcune indiscrezioni, si parla di 12 milioni di euro a stagione. In sostanza, in Giappone si sono giocati questa carta per mantenere tra le proprie fila un pilota di grande qualità, che non aveva mancato di criticare il modus operandi di Yamaha.

A questo proposito, Rivola è stato molto diretto nel valutare la questione: “Il limite che abbiamo a livello economico in termini di stipendi dei piloti è molto legato alle prestazioni della moto. Se un pilota vuole vincere, non so se il denaro dovrebbe essere il fattore determinante in questa decisione“, le considerazioni dell’amministratore delegato ad Autosport.

“Prima il pilota dovrebbe chiedersi se vuole guadagnare tanto o se vuole vincere e credo che il progetto Aprilia ti permetta di lottare per vincere. L’annuncio della Yamaha? Non sono solito a commentare ciò che riguarda gli altri team, mi limito a dire che mi sembra che i giapponesi si stiano muovendo nella giusta direzione“, ha aggiunto Rivola.