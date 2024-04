MotoGP, Jorge Martin: “Jerez per noi spagnoli è speciale, vincere qui è diverso”

Siamo alla vigilia del quarto week end del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera (Spagna), Jorge Martin si presenta da leader del campionato, dopo aver fatto vedere nelle prime apparizioni velocità e consistenza in sella alla Ducati Pramac. Sul circuito andaluso, lo spagnolo andrà in cerca di una conferma, dopo aver archiviato l’appuntamento in Texas.

“Austin è stato un week end difficile, anche se sono riuscito a salvarlo dopo le cadute in qualifica. Ho raccolto buoni punti per il campionato, qui a Jerez è sempre speciale per noi spagnoli. Voglio migliorare il risultato dello scorso anno, quando avevo un buon passo ma faticavo a sorpassare“, ha raccontato Martin nel corso della conferenza stampa.

“Nella prima parte della stagione avevo sempre faticato e sto cercando di fare meglio e mantenere un po’ più di calma e respirare di più rispetto al passato. Chattering? Problema difficile da capire, compare e scompare. Ma forse ad Austin abbiamo trovato una soluzione“, ha ammesso l’iberico. Proiettandosi al fine-settimana di Jerez l’analisi è la seguente: “La pista è molto stretta, i muri sono molto vicini. Ma sono sicuro che la squadra di Dorna abbia fatto un ottimo lavoro in termini di sicurezza e spero che sia un week end tranquillo per tutti da questo punto di vista“.

Parlando del lavoro di messa a punto della Ducati GP24, Martin ha sottolineato: “Nei test della Malesia, nella simulazione della Sprint, avevo avuto un problema. Pensavo fosse un problema di gomma, poi la situazione si è ripresentata in Qatar. Dipende da come approcci la gara, se parti molto veloce poi si soffre un po’. Dobbiamo essere molto delicati con le gomme. Abbiamo ottenuto risultati con questo problema, pensate cosa potremmo fare senza. Questa moto ha grande potenziale“.

In chiusura, le aspirazioni: “Vincere qui sarebbe particolare. La mia famiglia veniva qui a vedere i GP prima che nascessi. Ma ci sono anche altre piste speciali: però Jerez è tra queste“.