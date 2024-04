MotoGP, Enea Bastianini: “L’anno scorso non ho corso a Jerez, ma qui ho vinto la prima volta in Rookies Cup…”

Dopo la tappa di Austin, il Motomondiale torna in Europa per il Gran Premio della Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. In testa al Mondiale prima di questo fine settimana si presenta Jorge Martin con 80 punti che precede il nostro Enea Bastianini che ha 59 punti, nove in più del compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Queste le parole di Bastianini in conferenza stampa prima di questo weekend che potrebbe alimentare i suoi sogni di gloria: “Credo di poter essere soddisfatto all’approccio a queste tre gare e il lavoro di tutto il team è stato splendido. Arrivo da due podi consecutivi ed è un bel risultato. Adesso siamo a Jerez, è una bella pista, molto tecnica e vedremo come andrà. L’anno scorso qua non ho potuto correre, ho dovuto saltare la gara, quindi non so come mi troverò, ma abbiamo un’ottima base e sono fiducioso“.

Sulla velocità delle moto e il discorso della sicurezza: “Penso che la velocità dipenda da tanti fattori. Le gomme sono migliorate tanto in questa stagione, ma anche il livello della MotoGP è sempre maggiore anno dopo anno. La nuova generazione di gomme penso permetta di mettere tanta energia nell’anteriore e il nostro problema è il chattering sul posteriore. Abbiamo parlato di sicurezza e in tutti i Gran Premi collaboriamo con la commissione di sicurezza per essere il più sicuri possibile“.

Sul problema del chattering: “Penso che sia successo durante i test in Malesia nella simulazione di passo gara di avere tanto chattering e in parte anche in Qatar, ma in Portogallo soprattutto non è stato un grosso problema. Dipende anche dallo stile di guida e penso che un pilota come Jorge che lavora tanto sul bordo delle gomme può avere un problema del genere in modo superiore rispetto a me. Spero comunque di migliorare anche sotto questo aspetto“.

Sulla categoria della Rookies Cup e a proposito del primo pilota polacco in questa categoria: “Fu molto bello far parte di quella categoria e ho splendidi ricordi di quegli anni. Ho vinto la mia prima tappa della Rookies Cup proprio a Jerez. Per me per i ragazzi è importante anche divertirsi: può diventare un lavoro, ma deve essere anche una passione ed è fondamentale divertirsi”.