F1, Andrea Stella: “Se la McLaren dovesse continuare così potrebbe raggiungere la RedBull”

La RedBull nel Mondiale di F1 resta un piano sopra tutti, forse anche due. Alcune squadre però stanno continuando a lavorare, stagione dopo stagione, per provare ad avvicinarsi. Tra queste anche la McLaren che nell’ultimo GP di Cina ha dato spettacolo centrando la seconda piazza alle spalle dell’inarrivabile Max Verstappen con Lando Norris.

Il team principal, l’italiano Andrea Stella, non si pone limiti: “Sembrerebbe che abbiamo perso terreno rispetto alla Red Bull quest’anno, ma è perché avevamo guadagnato molto su di loro in un momento in cui avevano smesso di sviluppare la macchina”.

E aggiunge: “Sul lungo periodo, però, la nostra traiettoria è molto buona. E se dovessimo continuare così per i prossimi 12 mesi, allora… Perché no? Potremmo ancora raggiungere la Red Bull. Miami? Avremo finalmente il nostro primo round di sviluppi per la nostra macchina. Ci saranno anche dei tentativi per migliorare il degrado delle gomme, vedremo se sarà possibile fare un passo in avanti in quel senso”.

Guardando al prossimo GP a Miami: “Lì avremo temperature molto alte e la pista potrebbe stressare soprattutto le gomme posteriori, visto che ci sono molte curve da bassa velocità dove conta la trazione”.