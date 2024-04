F1, Adrian Newey sta per lasciare la Red Bull? L’indiscrezione e la Ferrari in pole position

Adrian Newey sarebbe in procinto di lasciare la Red Bull. L’indiscrezione è stata rilanciata dalla BBC, dopo che già negli scorsi mesi si era vociferata una possibile separazione tra il 65enne e la scuderia austriaca in seguito alla vicenda che ha coinvolto il team principal Christian Horner alla vigilia della stagione agonistica (accusato di molestie sessuali nei confronti di una dipendente, poi assolto dopo un’indagine interna).

Il contratto tra lo stratega e il sodalizio che sta dominando la F1 scadrà al termine del 2025, ma secondo la BBC le due parti negozieranno una risoluzione anticipata dell’accordo. Con buona probabilità Adrian Newey lavorerà per un altro team già a partire dalla prossima stagione. Il toto-scuderia è già partito e in pole-position ci sarebbe la Ferrari, che vorrebbe garantirsi l’esperienza e le doti del professionista per costruire una vettura vincente in vista del 2026, quando cambierà il regolamento. Il Cavallino Rampante, che nel 2025 abbraccerà Lewis Hamilton, dovrà però superare la concorrenza della Aston Martin e, si vocifera, anche di Mercedes.

Quello che è ritenuto come uno dei più grandi progettisti della storia della F1 non ha lasciato commenti in meriti, al pari della Red Bull. Adrian Newey è legato alla Red Bull dal 2006 ed è stato una delle colonne portanti fin dalla fondazione della squadra ad opera di Dietrich Mateschitz. Nel suo palmares con il team di Milton Keynes figurano sei Mondiali costruttori e sette Mondiali piloti (quattro con Sebastian Vettel e tre con Max Verstappen), bottino destinato ad aumentare al termine della stagione visto il dominio inscenato dall’olandese nei primi appuntamenti.