Moto3, GP Spagna: prosegue il duello tra Alonso e Holgado. Ma in tanti vogliono guastare le feste

Sarà lotta a due, o tra i due litiganti qualcuno vorrà recitare il ruolo di guastafeste? Si scalda l’atmosfera in attesa del GP della Spagna, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2024 di Moto3 in scena questo weekend sul sempre affascinante circuito di Jerez de La Frontera. Una gara come sempre tosta quella della classe più leggera, contrassegnata dalla sfida tra David Alonso e Daniel Holgado.

I piloti al momento sono infatti appaiati nella classifica generale dopo tre fine settimana. Lo spagnolo in sella alla Red Bull KTM conduce con 65 punti, a sole due lunghezze di distanza dal diretto avversario in forza alla GASGAS Aspar Team, secondo a quota 63 dopo la brillante vittoria ottenuta al GP di Austin.

In occasione della scorsa stagione il colombiano ha dimostrato di avere buona confidenza con il tracciato, tagliando il traguardo per secondo alle spalle di Ivan Ortolà e davanti a Juame Masià. Holgado invece si è dovuto accontentare della quinta moneta. Ma era andata peggio nel 2022, quando arrivò addirittura nono. Per entrambi, l‘obiettivo sarà comunque quello di trovarsi nel gruppo di testa, in modo da battagliare fino all’ultima curva per raggiungere un piazzamento in top 3.

Ma attenzione, perché sono diversi i concorrenti che potrebbero rientrare in corsa e sparigliare le carte sul tracciato andaluso. Tra questi spicca Ivan Ortolà (MT Helmets), trionfatore nel 2023 e pronto a risalire la china dalla quarta posizione della classifica piloti (23 punti). Da non sottovalutare poi Joel Kelso (BOE Motorsports), terzo con 28 punti, oltre che Suzuki e Veijer, entrambi appartenenti all’Husqvarna Intact GP).

Fari puntati poi sui tanti italiani, ancora a caccia di una posizione di grido dopo tre weekend condotti non all’altezza delle aspettative. A Jerez dunque ci si aspetta una risposta da Stefano Nepa (MTA Team), Riccardo Rossi (CIP Green Power), Mattia Bertelle (Snipers Team) e Nicola Carraro (MTA Team).