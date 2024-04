MotoGP, Enea Bastianini: “Ho sofferto di grip per la prima volta nel weekend. Il titolo…?”

Enea Bastianini chiude con un sesto posto la sua Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas il pilota romagnolo ha messo in mostra un buon inizio di gara, salvo poi calare parecchio nel finale, subendo diversi sorpassi.

Il successo è andato a Maverick Vinales che chiude con 2.2 secondi di vantaggio su Marc Marquez e 4.3 su Jorge Martin che completa il podio. Quarto Pedro Acosta a 6.4 davanti a Aleix Espargarò a 6.6. Sesto Enea Bastianini a 8.6 davanti a Jack Miller settimo a 9.2 davanti a Francesco Bagnaia solamente ottavo a 9.3.

Il portacolori del team Ducati Factory al termine della gara odierna ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La gara è stata un po’ una sorpresa. Non avevo mai sofferto di grip in questo weekend, invece oggi sì e non capiamo il perchè. Abbiamo faticato tutta ka gara. L’unica cosa positiva è che il problema è stata costante e procedevo con tempi simili. Ad inizio gara confidavo nel podio e invece…”.

A questo punto il mirino si sposta verso la gara di domani: “La gomma soft si è usurata in maniera abbastanza importante in questa gara. Domani bisognerà valutare la media e come gestire la situazione. Di solito io sono efficace nel mantenere le gomme, ma nella MotoGP di questa era non conta più tanto. Il titolo? Penso che mi piacerebbe essere presente nella lotta ma mi manca ancora qualcosa e la devo trovare lavorando sempre meglio”.