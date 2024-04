MotoGP, Enea Bastianini: “Arrivo da un gran podio ma questa è una delle piste più difficili”

La “Bestia” non si vuole fermare. Forgiato da un inizio di stagione altamente positivo, Enea Bastianini vuole puntare in alto anche al GP delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2024 di motogp in scena questo fine settimana sul circuito di Austin, in Texas.

Il pilota della Ducati, reduce dalla seconda posizione ottenuta al GP di Portimao, è apparso particolarmente motivato in occasione della classica conferenza stampa del giovedì, dove ha fissato gli obiettivi:

“Ho bei ricordi legati al 2022 e a quella vittoria grandiosa – ha detto Bastianini – L’anno scorso ho saltato il GP per l’infortunio, è stato brutto. Arrivo da un gran podio a Portimao e al momento sono molto costante. Credo che abbiamo un buon assetto al momento in ogni pista, questo è importante. Vediamo se riuscirò ad essere veloce anche quest’anno. A livello fisico è una delle gare più difficili”.

Il centauro ha poi proseguito: “Quest’anno c’è un nuovo asfalto ma questa pista è molto fisica e se sprechi troppa energia nella prima parte verso la fine della gara non riesci ad essere veloce. Tutto dipenderà dalle mie condizioni“.

Bastianini ha poi detto la sua sull’acquisizione di Libery Media: “Può essere una scelta molto positiva, abbiamo visto che il lavoro con la Formula 1 è stato buono e credo si possa fare lo stesso anche qui. Nel 2027 sarà tutto diverso con moto differenti, vediamo se saranno cambiate anche le carte in tavola”.

In ultimo il pilota ha aggiunto: “Credo che qui sia importante il pick up della moto. Penso che per il momento dobbiamo modificare quest’area perché nella motogp di oggi è importante l’angolo della moto, qui potrebbe essere la soluzione”.