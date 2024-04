MotoGP, Bagnaia dopo il successo: “Primo giro pazzesco: la gara l’ho vinta con quel sorpasso all’esterno”

Francesco Bagnaia reagisce da campione del mondo: dopo la sfortunata caduta nella Sprint Race di ieri, vince da fuoriclasse il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, avendo la meglio di Marc Marquez in un duello serratissimo nel finale e approfittando dell’errore di Jorge Martin che si è steso per terra quando era in testa alla gara.

Eccezionale Pecco nel mettere pressione a tutti e nel fare una gara perfetta. Queste le sue dichiarazioni a caldo dopo essersi riportato a -17 da Martin nel Mondiale: “La cosa più importante è stato il primo giro con il sorpasso in curva 6, poi Jorge ha frenato troppo forte, ha commesso un errore ed è finito per terra, ma io stavo spingendo forte. Alla fine ho dovuto lottare con Marquez e sapevo di dover essere molto aggressivo, mi sono divertito molto, è stato molto bello“.

Ha poi analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “La gara è stata molto il primo giro, è stata dovuta soprattutto al primo giro perché sono riuscito a smarcarmi subito. Ho fatto una staccata simile alla Thailandia dell’anno scorso, lì non l’avevo chiusa e questa volta mi è riuscita, lì l’avevo provata su Martin. Oggi era asciutto, l’ho riprovata ed è andata alla grande. Questa gara è stata molto bella, ma anche quella dell’anno scorso qua era bella, così come il Mugello 2022, ma questa gara è nella top 5 della mia carriera se non sul podio”.

Sulla gestione che ha avuto di tutti i momenti della gara: “Ho aspettato dietro a Martin, non potevo fare tutta la gara a quel ritmo, sarei tornato a spingere forte negli ultimi cinque giri ed è andato tutto alla grande. Il sorpasso all’esterno al primo giro è la cosa migliore della gara, poi il duello e infine il giro veloce. Quando è caduto Martin ho cominciato a spingere di più e ho migliorato subito i miei tempi perché con Jorge davanti facevo fatica a fare bene le mie linee, la gomma davanti stava andando su di pressione e faticava un po’ di più. Dopo la caduta di Marquez stavo allungando su Bez e poi ho visto che Marquez l’ha passato. Sapevo di avere qualcosa in più e mi sono gestito alla perfezione“.