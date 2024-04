MotoGP, Jorge Martin: “Strana caduta in curva-6, ci sono però aspetti positivi”

Trovare elementi positivi anche in una domenica che non ne ha. L’approccio di Jorge Martin è questo dopo il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto, il centauro iberico della Ducati Pramac guidava la gara, tallonato da Francesco Bagnaia. Nel momento di frenare in curva-6, a metà del GP, Martin è incappato in un errore.

Una perdita d’anteriore letale per la prestazione odierna di Jorge, che ha così visto riavvicinarsi in classifica generale Pecco, trionfante a Jerez de la Frontera e ora distante 17 lunghezze dalla vetta occupata dall’iberico. Martin, comunque, l’ha presa con filosofia e in questi termini si è espresso ai microfoni di Sky Sport.

“Oggi mi trovavo bene con la moto. Avevo Pecco molto vicino e stavo tenendo un ritmo da 1:37 alto. Non so spiegare bene il motivo della caduta, perché io ho frenato nello stesso punto di altri giri, ma la moto mi si è chiusa davanti. Dovrò analizzare“, le prime parole dello spagnolo.

“Concludo questo week end comunque con la consapevolezza di aver un bel feeling con la Ducati, su una pista che in passato non mi aveva dato grande feeling. Domani affronteremo i test qui a Jerez con la voglia di capire le cause della caduta e anche per continuare a sviluppare la GP24“, ha aggiunto Martin.