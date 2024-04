Moto2, Fermin Aldeguer domina nella P1 del GP delle Americhe, terzo un ottimo Dennis Foggia

Fermin Aldeguer fa la voce grossa nelle P1 (secondo turno di prove libere) del Gran Premio delle Americhe ad Austin della Moto2. Lo spagnolo ha ribadito la sua superiorità, mettendosi in tasca un tempo eccezionale (record della pista) rispetto a tutta la concorrenza e di fatto ipotecando il pass per il Q2. Molto pimpante anche Dennis Foggia che chiude terzo.

Fermin Aldeguer fa sin da subito la voce grossa dopo una prima sessione in sordina, facendo segnare il crono di 2:08.975 e mettendosi davanti al rivale e connazionale Aron Canet con un decimo e mezzo di vantaggio e a Dennis Foggia che paga quasi due decimi e mezzo. Il pilota italiano impressiona sulla costanza del ritmo giro dopo giro sin dall’inizio.

I time attack arrivano negli ultimi dieci minuti e Aldeguer sale di colpi migliorandosi di oltre mezzo secondo con il crono di 2:08.418, anticipando lo stesso Foggia che si conferma in seconda posizione a tre decimi, ad Alonso Lopez e ad Aron Canet. A cinque minuti dal termine si infila Sergio Garcia dietro ad Aldeguer a 223 millesimi di ritardo. Aldeguer fa un altro giro fantastico quasi allo scadere: 2:08.359.

Foggia chiude ottimamente in terza posizione la sessione appena davanti a Marcos Ramirez e Jake Dixon. Tra gli italiani è settimo Celestino Vietti a sei decimi e mezzo di ritardo da Aldeguer: entrambi questi due italiani sono pienamente in corsa per il Q2, nel quale entreranno i primi 14 nella classifica combinata con la sessione di domani. Lontano invece Tony Arbolino che è 22° a 1″352 da Aldeguer.