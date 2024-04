Moto3, David Alonso centra il miglior tempo anche nella P1 del GP delle Americhe, Nepa e Bertelle in top14

David Alonso, dopo aver messo a segno il miglior tempo nelle prove libere del mattino, chiude in vetta anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024, Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas, di Austin (Texas) il miglior tempo lo ha nuovamente fissato il colombiano del team CF Moto Aspar in 2:15.173 con 157 millesimi di vantaggio sullo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), mentre è terzo il suo connazionale Angel Piqueras (Honda Leopard) a 317.

Quarto un altro spagnolo Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 394 millesimi, quinto l’ennesimo iberico, Ivan Ortolà (KTM MT), a 433, mentre è sesto l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) a 594. Settima posizione per il suo connazionale Jacob Roulstone (Red Bull Gas Gas Tech3) a 814 millesimi a braccetto con lo spagnolo David Munoz (KTM BOE).

Nona posizione per il giapponese Talyo Furusato (Honda Asia) a 919 millesimi, decima per il primo degli italiani, Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 962, quindi è 11° Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 1.033. Chiude in 12a posizione il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 1.045, quindi 13° il britannico Scott Ogden (Honda MLav) a 1.204 mentre completa la top14 lo spagnolo David Almansa (Honda Snipers) a 1.208.

Non va oltre la 17a posizione Luca Lunetta (Honda SIC58) a 1.311, quindi 19° Filippo Farioli (Honda SIC58) a 1.397, mentre è 21° Nicola Carraro (KTM LevelUp) a 1.635. Chiude la pattuglia italiana in 23a posizione Riccardo Rossi (KTM CIP) a 2.150.