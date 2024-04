MotoGP: Lin Jarvis lascerà la Yamaha a fine stagione. Pavesio in pole per sostituirlo

Si apre con una notizia significativa il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena sul circuito di COTA, ad Austin. Il Direttore del Team Yamaha Lin Jarvis ha infatti comunicato che lascerà la scuderia a fine stagione dopo ben venticinque anni. L’annuncio è arrivato in occasione di un’intervista rilasciata alla testata autosport.com, ripresa anche dal sito ufficiale della MotoGP.

“Questa sarà la mia ultima stagione alla Yamaha, lascerò il lavoro a fine anno – ha detto Jarvis – Deciderò più tardi cosa farò, a cosa dedicherò il mio tempo. Ho fondato il team ufficiale nel 1999. È stato un periodo insolitamente lungo. Adesso ho 66 anni e comincio a stancarmi un po’ di viaggiare. Faccio questo lavoro da 26 anni ed è abbastanza straordinario che la stessa persona conduca un progetto, in una fabbrica, per un periodo così lungo“.

Jarvis ha poi aggiunto: “È arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo. È il momento ideale per fare questa transizione. Dobbiamo riuscire a chiudere il mio capitolo e iniziarne uno nuovo, in armonia. Questa è la soluzione migliore per entrambe le parti“. Il sostituto, secondo indiscrezioni raccolte sempre da Autosport, potrebbe essere l’italiano Paolo Pavesio.

Si comincia a delineare sempre di più quindi il futuro della Yamaha. Ricordiamo infatti che pochi giorni fa il pilota Fabio Quartararo, per tutti considerato ormai ai titoli di coda, ha deciso di rinnovare il contratto con il team proprio perché convinto dalle novità che investiranno la scuderia nei prossimi anni, tra cui spicca anche la volontà di inserire un team satellite.