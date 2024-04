Monaco rincuora Sinner: “Si fida troppo, se fosse stato Rune…Vedo il declino di Djokovic, è stufo”

Nel nuovo appuntamento con TennisMania sul canale YouTube di OA Sport condotto da Dario Puppo, l’ospite di oggi, Guido Monaco (commentatore di Eurosport) ha commentato quanto avvenuto nelle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, con Stefanos Tsitsipas che ha beffato Jannik Sinner e ora se la vedrà in finale contro Casper Ruud che ha sgambettato Novak Djokovic.

Il commento non può non iniziare dal clamoroso errore di arbitra e giudice di linea che non hanno visto un doppio fallo nettissimo di Tsitsipas che avrebbe potuto portare Sinner avanti 4-1 con due break nel terzo set. “L’errore vale un punto e determina parecchio. La classica situazione nella quale può decidere non dico un match intero, ma almeno al 99%. Jannik poi ha avuto ancora chance di vincere, poi sono arrivati i crampi penso perché ha preferito tenersi dentro il nervoso della mancata chiamata. Forse avrebbe fatto meglio a tirare fuori le sue emozioni”.

Un errore molto difficile da spiegare secondo Guido Monaco: “La cosa strana è che, a mio parere, l’arbitra è la migliore del mondo. Purtroppo ha commesso un errore assieme al giudice di linea. Inaccettabile e gravissimo. Preoccupa il fatto che tutto ciò avvenga nel primo torneo importante su terra. Sinner è stato forse un po’ troppo buono nell’occasione. Rune, per fare un nome, avrebbe fermato il gioco e segnato l’impronta della palla. Lui pensa solo al tennis e si fida troppo”.

Secondo Monaco le motivazioni potrebbero arrivare da lontano: “Un anno fa a Madrid vedemmo in azione il sistema Fox10 che commise qualche errore pesante. Oggi si vedeva ad occhio nudo. Purtroppo l’affidabilità totale non c’è su terra. Stanno intervenendo e vedremo dal prossimo anno. Da quando l’arbitro è un di più, ormai non è più abituato agli over-rule, anche se il tennis su terra non è difficile da gestire”.

L’altra notizia del giorno è il ko di Djokovic contro Ruud. “Nole conferma che non si diverte più. Un segnale pesante. Mi sembra davvero stufo di giocare a tennis. Poi, ovviamente, è sempre capace di rimanere nella sfida e, anche oggi, ha provato fino alla fine, ma sembrava stremato. Io vedo il declino. Ogni tanto sarà competitivo, ma il calo è inesorabile. Ruud dimostra che, come si è visto, era da corsa anche se con i suoi limiti”.

Si torna poi a parlare di Sinner: “Jannik mi è piaciuto più di altre volte. Ha provato alcune smorzate, anche se conferma la sua ritrosia a scendere a rete. Ad ogni modo il suo risultato complessivo pareggia quello del 2023. Ora a Madrid potrà giocare bene viste le condizioni del torneo spagnolo. Non deve fare calcoli e avrà una settimana per prepararsi”.

Ultima battuta sulla finale di oggi: “Sarà un match un po’ diverso. Vedremo due grandi interpreti su terra e penso che Ruud meriterebbe di vincere. Anzi direi che domani vincerà in 3 set anche se la testa mi farebbe dire altro”.