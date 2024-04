Maxi-caduta alla Parigi-Roubaix: Viviani e Milan si ritirano, Bettiol coinvolto senza conseguenze

Ha preso il via da poco l’edizione 2024 della Parigi-Roubaix e le notizie che arrivano non sono positive rispetto a un tema ricorrente nel ciclismo, le cadute. Preso atto di alcune rinunce eccellenti a causa di incidenti a precedere l’Inferno del Nord, pensando alla defezione del campione belga Wout Van Aert, dopo appena 37 km c’è stato un crash che ha coinvolto 20 corridori.

A impattare l’asfalto sono stati tra gli altri Elia Viviani, Alberto Bettiol, Jonathan Milan, il belga Tim Merlier e il tedesco Nils Politt, citando alcuni dei ciclisti di grande rilievo. Viviani, purtroppo, è stato costretto al ritiro, venendo trasportato in ambulanza presso la più vicina struttura ospedaliera.

Da capire le condizioni dell’alfiere della INEOS Grenadiers, considerando anche le sue prospettive in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Stesso destino per Milan, mentre niente di serio per Bettiol che ha fatto ritorno in gruppo senza particolare problemi.

Crash in the peloton! Elia Viviani, Tim Merlier, Sandy Dujardin, Nils Politt, Alberto Bettiol and Jonathan Milan are among those involved.

Peccato per il corridore della Lidl – Trek che voleva recitare un ruolo tra i protagonisti, ma niente da fare. Il comunicato della squadra ha ufficializzato la resa e si spera che non ci siano problemi fisici troppo importanti.

#ParisRoubaix Sadly, we have to report that @MilanJonathan_ has been forced to abandon due to his earlier crash. More info coming after he has been assessed by our team doctor.

— Lidl-Trek (@LidlTrek) April 7, 2024