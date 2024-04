‘Maurizio racconta…’: le speranze di medaglia dell’Italia a Parigi 2024. Boxe, beach volley, tiro a volo e volley

VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL’ITALIA

Voto della settimana per l’Italia: 8.5

Borsino della settimana (chi sale e chi scende)

↓ E. Manzi (judo) ↑ L. Mozzato (ciclismo)

↓ M. Locatelli (calcio) ↑ L. Nardi (tennis)

Atleta della settimana (uomo). Jannik Sinner (tennis): forse è l’unico sportivo italiano che in questo momento mette tutti d’accordo: rivali, tifosi, detrattori, stampa italiana, stampa estera, persino gli ​​spagnoli che tanto ci invidiano (sportivamente parlando). Ed è lui il numero 1 in questo momento (anche se il ranking ancora premia Djokovic). Nole trema, sa che le “cambiali” da difendere prossimamente sulla terra battuta sono tantissime. Forse anche per questa ragione ha appena silurato un bravissimo coach come Ivanisevic: vuole trovare nuove motivazioni e “lottare” contro l’anagrafe. In fondo, Panatta l’ha affermato alcune settimane fa: quando il serbo si renderà conto di non poter più battere Jannik, lui stesso si farà da parte.

Atleta della settimana (donna). Elisa Longo Borghini (ciclismo): vittoria di cuore e di gambe, ma soprattutto di testa, per la 32enne piemontese di Verbania. Secondo Fiandre della sua strepitosa carriera, che vanta anche una Roubaix. In una giornata da tregenda (da vera Classica del Nord), Elisa mette tutte alla frusta sul Paterberg, facendo valere la legge della più forte. Ora la campionessa vorrà la ciliegina sulla torta di una carriera sempre più straordinaria: l’oro a Cinque Cerchi in terra francese, dopo i bronzi di Rio 2016 e Tokyo 2021.

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Cari lettori, continua la carrellata di discipline che ci rappresenteranno a Parigi 2024. Oggi analizzeremo boxe, beach volley, tiro a volo e pallavolo.

BOXE

Finora sono stati ottenuti otto pass nella disciplina: Salvatore Cavallaro, Giordana Sorrentino, Irma Testa e Aziz Abbes Mouhiidine tramite i Giochi Europei dello scorso anno, Diego Lenzi, Sirine Charaabi, Angela Carini ed Alessia Mesiano attraverso il Preolimpico di Busto Arsizio. Rimane solamente una possibilità per agganciare ulteriori biglietti olimpici, ed ancora qualche speranza tra gli uomini ce l’hanno Serra e Malanga, mentre tra le donne siamo quasi al top con cinque lasciapassare su sei categorie di peso. Senza ombra di dubbio, Mouhiidine e Testa saranno le nostre punte di diamante sul ring parigino, e la loro classe cristallina potrebbe portarli anche sul gradino più alto del podio. Outsider di lusso saranno nelle loro categorie di peso Carini e Charaabi, mentre in rampa di lancio troviamo Diego Lenzi, autentica rivelazione del Preolimpico casalingo, che potrebbe essere la mina vagante nella prestigiosissima categoria dei supermassimi.

Voto alla Federazione Pugilistica Italiana nel triennio olimpico: 7

Possibilità di podio a Parigi 2024: 2-4

BEACH VOLLEY

Quasi sicuramente ci saranno due coppie maschili (Samuele Cottafava/Paolo Nicolai ed Adrian Carambula/Alex Ranghieri), ed una femminile (Valentina Gottardi/Marta Menegatti) tramite il ranking olimpico. Molto più difficile, invece, ottenere il pass con Bianchin/Scampoli. Molto dipenderà dalla forma fisica in cui arriveranno le coppie alla vigilia del torneo a Cinque Cerchi, ma l’impressione è che il talento di Cottafava e Nicolai non sia secondo a nessuno. Dunque, per le medaglie potrebbero inserirsi anche loro. Sono in rampa di lancio Valentina e Marta, anche se sarà difficilissimo raggiungere il podio con tante coppie d’esperienza all’arrembaggio (anche quelle di nuova formazione).

Voto alla Federazione Italiana Pallavolo (sezione beach volley) nel triennio olimpico: 7.5

Possibilità di podio a Parigi 2024: 0-1

TIRO A VOLO

Il Bel Paese si trova ad un passo dal pieno di carte olimpiche nella disciplina (8): manca unicamente un pass nello skeet maschile, che arriverà (nella peggiore delle ipotesi) tramite il ranking olimpico. Come nella scherma, siamo ritornati la Nazione di riferimento in questo sport: non vorremmo essere nei panni dei due commissari tecnici azzurri quando sarà il momento di scegliere gli atleti che ci rappresenteranno a Parigi. Potenzialmente, siamo in grado di salire sul podio in tutte le cinque specialità. Inoltre dovremmo avere la possibilità di schierare due coppie nella gara di skeet misto, e non molte Nazioni ci riusciranno.

Voto alla Federazione Italiana Tiro a Volo nel triennio olimpico: 9

Possibilità di podio a Parigi 2024: 2-4

VOLLEY

Anche se il rammarico esiste (durante i precedenti tornei) per la mancanza di ufficialità sui pass, al 99% siamo sicuri di qualificarci attraverso i ranking olimpici dopo la VNL (Nations League). Con l’arrivo del “guru” Julio Velasco come CT delle azzurre, non possiamo obiettivamente nasconderci: siamo tra le favorite per il podio, direi addirittura per il gradino più alto. Abbiamo l’opposto più forte al mondo, la rosa più forte in ogni fondamentale ed il campionato più competitivo del Pianeta (vinte tutte le Coppe Europee per club in questa stagione) a supportare il bagaglio tecnico di queste ragazze. Diverso il discorso per gli azzurri: anche se appena due anni fa ci siamo laureati Campioni del Mondo (per la quarta volta nella storia), i meccanismi e le dinamiche rendono molto più incerto ed avvincente il torneo maschile. Di certo gli azzurri non si tireranno indietro, la squadra è giovane ed il CT De Giorgi cercherà di far rendere al massimo ogni giocatore, con la forza del gruppo. Forse sarà il torneo più incerto delle ultime edizioni olimpiche, ma l’Italia cercherà di sfatare finalmente il tabù “zero ori” in questa disciplina.

Voto alla Federazione Italiana Pallavolo nel triennio olimpico: 8

Possibilità di podio a Parigi 2024: 1-2

Maurizio Contino

