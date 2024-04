Jannik Sinner padrone dell’Olympic Race, Djokovic e Alcaraz surclassati. Cos’è questa classifica? Proiezione da n.1

Jannik Sinner ha vinto tre tornei in questa prima parte di stagione: Australian Open, ATP 500 di Rotterdam, Masters 1000 di Miami. Tripletta funambolica sul cemento tra Melbourne, Paesi Bassi e Florida, a dimostrazione dalla nuova dimensione in cui il tennista italiano è entrato. Nel primo trimestre di questa annata agonistica, il fuoriclasse altoatesino ha guadagnato ben 3.900 punti: 2.000 per il sigillo in terra oceanica, 500 per l’affermazione alle latitudini europee, 1.000 per il successo negli States, 400 per la semifinale raggiunta al Masters 1000 di Indian Wells (ko contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, unica sconfitta a fronte di ventidue vittorie).

Jannik Sinner è diventato il numero 2 del mondo alle spalle soltanto del serbo Novak Djokovic e guida la ATP Race, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso (addirittura 1.350 punti di vantaggio sul russo Daniil Medvedev). Il 22enne ha preso letteralmente il largo anche nell’Olympic Race, ovvero una classifica che valuta i riscontri agonistici ottenuti dopo il Roland Garros 2023 e che li conteggerà fino al 10 giugno 2024 (alla conclusione della nuova edizione dello Slam sulla terra rossa francese), giorno in cui chiuderanno i ranking per l’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il tennista italiano svetta con 8.125 punti dopo aver alzato al cielo il trofeo di Miami e ha ormai distanziato il serbo Novak Djokovic, fermo a quota 7.410. L’azzurro ha dunque creato una voragine di ben 715 lunghezze su Djokovic, mentre sono ancora più lontani lo spagnolo Carlos Alcaraz (6.380), il russo Daniil Medvedev (5.885) e il tedesco Alexander Zverev (4.425).

Si tratta di un ranking che fotografa lo stato di forma dei giocatori dal post Roland Garros 2023: se la proiezione venisse confermata, Jannik Sinner sarebbe numero 1 al mondo dopo il Roland Garros. L’azzurro avrà anche pochi punti da difendere sulla terra rossa, a differenza di Djokovic (nel 2023 ha vinto sulla terra rossa di parigi) e Alcaraz (già una cambiale di 1.500 punti soltanto nel prossimo mese): ci sono tutte le carte in regola per puntare alla vetta della graduatoria.

In conclusione ricordiamo che alle Olimpiadi si qualificano i primi 56 giocatori del ranking ATP al 10 giugno 2024, ma con un massimo di quattro atleti per Nazione. Gli ultimi otto pass saranno assegnati adottando altri criteri.

OLYMPIC RACE ATP (al 2 aprile, top-10)

1. Jannik Sinner 8.125 punti

2. Novak Djokovic 7.410

3. Carlos Alcaraz 6.380

4. Daniil Medvedev 5.885

5. Alexander Zverev 4.425

6. Andrey Rublev 3.560

7. Hubert Hurkacz 3.200

8. Alex de Minaur 3.175

9. Grigor Dimitrov 3.075

10. Tommy Paul 2.160