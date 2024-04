Mats Wilander impressionato dai miglioramenti di Jannik Sinner: “Sta vivendo la stessa evoluzione di Djokovic”

Una crescita impressionante. Jannik Sinner è sempre più al centro dei discorsi di addetti ai lavori e appassionati, vista la sua ascesa al vertice. Conquistato il Masters1000 di Miami, l’altoatesino ha ottenuto il terzo titolo di questo fantastico inizio di 2024. Un risultato che gli ha permesso di portarsi al secondo posto della classifica mondiale, scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Non si parla però di un semplice exploit, ma di un percorso che negli ultimi sette mesi ha visto Jannik ottenere i seguenti risultati:

42 vittorie e 3 sconfitte dal post US Open 2023 a oggi;

6 titoli in 10 tornei affrontati, ivi compresa la Coppa Davis;

22 vittorie nelle ultime 23 partite giocate nel 2024;

3 titoli nel 2024 (Australian Open, ATP500 Rotterdam, Masters1000 Miami);

11 vittorie e 2 sconfitte dal post US Open 2023 a oggi contro i tennisti della fascia “Top-5”;

C’è attesa su come Sinner saprà adattarsi alla terra rossa, già a partire dal prossimo torneo di Montecarlo, visto il poco tempo a disposizione nel cambio di superficie. A commentare ai microfoni di Eurosport quanto sta accadendo è stato Mats Wilander, ex numero uno del mondo. “Ha migliorato molto nell’ultimo anno, ma soprattutto negli ultimi tre mesi. Sembra che non rischi più in campo, ma gioca sempre molto rapidamente. Ora, penso che sia in grado di giocare bene su qualunque superficie“, le parole di Wilander.

“A questo livello, penso che non dipenda dalla terra, dalle hard court o dalle clay court. Quando si sente bene e sicuro in campo, il suo gioco diventa un problema per qualsiasi avversario, anche se quella è la superficie migliore per l’avversario. Non credo di aver visto un giovane migliorare tanto dall’era del Big3. Jannik Sinner sta passando per la stessa evoluzione di Djokovic“, ha aggiunto.

Tuttavia, Wilander non ritiene che l’altoatesino sia il principale candidato per il successo al Roland Garros: “A meno che non vinca tre o quattro tornei importanti sulla terra nei prossimi mesi“. Alcaraz è invece il favorito numero uno secondo l’ex tennista svedese.