Sorteggio ATP Montecarlo oggi: orario, programma, possibili avversari di Sinner

Oggi, a partire dalle 17.00, andrà in scena il sorteggio del Masters1000 di Montecarlo. La stagione sulla terra rossa ha inizio e nel Principato i più forti tennisti del pianeta si confronteranno, dovendo essere abili ad adattarsi nel più breve tempo possibile al cambiamento di superficie: dal cemento americano al rosso monegasco.

Da sabato 6 a domenica 14 aprile si godrà dello show in un tabellone a 56 giocatori, i primi 8 del seeding, tra cui l’italiano Jannik Sinner (testa di serie n.2), saranno esentati dal primo turno e non potranno incontrare le altre teste di serie nel secondo. Le qualificazioni sono previste tra sabato 6 e domenica 7, mentre il primo turno sarà spalmato su tre giornate, dal 7 al 9. Il secondo turno, nel quale entreranno in gioco le prime 8 teste di serie, si giocherà tra 9 e 10, mentre gli ottavi sono programmati tra 10 ed 11. Venerdì 12 i quarti, sabato 13 le semifinali e domenica 14 le finali.

Sono quattro gli italiani in tabellone, prima delle citate qualificazioni, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, con quest’ultimo che ha ricevuto una wild card. Grandi le attese per l’altoatesino, attuale n.2 del mondo e capace di vincere quest’anno gli Australian Open, l’ATP500 di Rotterdam e il Masters1000 di Miami.

Una sola sconfitta per lui in quest’annata e vedremo quale sarà l’adattamento alla terra, considerando che in questo evento risponderanno presente Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, mentre Rafa Nadal ha rinunciato per gli ormai noti problemi fisici.

TESTE DI SERIE ATP MONTECARLO 2024

1. Novak Djokovic

2. Jannik Sinner

3. Carlos Alcaraz

4. Daniil Medvedev

5. Alexander Zverev

6. Andrej Rublev

7. Holger Rune

8. Casper Ruud

9. Grigor Dimitrov

10. Hubert Hurkacz

11. Alex de Minaur

12. Stefanos Tsitsipas

13. Taylor Fritz

14. Ugo Humbert

15. Karen Khachanov

16. Alexander Bublik

ALTRI GIOCATORI IN TABELLONE

Sebastian Baez

Adrian Mannarino

Francisco Cerundolo

Alejandro Davidovich Fokina

Nicola Jarry

Jan-Lennard Struff

Lorenzo Musetti

Tallon Griekspoor

Cameron Norrie

Sebastian Kord

Tomas Martin Etcheverry

Felix Auger-Aliassime

Jiri Lehecka

Jordan Thompson

Borna Coric

Laslo Djere

Jack Draper

Sebastian Ofner

Alejandro Tabilo

Matteo Arnaldi

Alexei Popyrin

Roman Safiullin

Arthur Fils

Daniel Evans

Emil Ruusuvuori

Mimoir Kecmanovic

Gael Monfils (WC)

Stan Wawrinka (WC)

Matteo Berrettini (WC)

Valentin Vacherot (WC)

Marcos Giron

Dominik Koepfer

Zhizhen Zhang

SORTEGGIO ATP MONTECARLO 2024

Venerdì 5 aprile

Ore 17.00 Sorteggio tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo

POSSIBILI AVVERSARI JANNIK SINNER A MONTECARLO

Secondo turno – Tutti quelli al di fuori delle prime 16 teste di serie. Tra questi vi rientrano gli italiani Musetti, Arnaldi e Berrettini, in caso di passaggio del primo round.

Ottavi di finale – Vi potrebbero essere gli incroci con le teste di serie dalle 13 alla 16, ovvero Taylor Fritz, Ugo Humbert, Karen Khachanov e Alexander Bublik.

Quarti di finale – I rivali potenziali vanno da n.5 al 8 del seeding, ovvero Zverev, Rublev, Rune e Ruud. Interessanti sarebbero gli incroci con il tedesco e il danese, vista la storia degli scontri diretti.

Semifinale – In questo caso Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev, se si tiene conto dell’ordine delle teste di serie, si candidano al ruolo di sfidante di Sinner.

Finale – Un affascinante incontro con Novak Djokovic? Lo scopriremo. Nei fatti, una possibile sfida tra Nole e Sinner ci potrebbe essere solo in Finale.