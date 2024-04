Atletica, Yeman Crippa vuole completare la corona di record italiani: affondo sui 10 km in Germania

Yeman Crippa vuole completare la corona dei record italiani di fondo. Il fuoriclasse trentino detiene i primati di 3.000, 5.000, 10.000 metri, 5 km su strada, mezza maratona e maratona. All’appello mancano soltanto i dieci chilometri su asfalto e il Campione d’Europa dei 10.000 metri proverà a raggiungere l’obiettivo a Herzogenaurach (Germania), dove sabato 27 aprile andrà in scena l’Adizero: Road to Records, kermesse in cui realizzò l’allora primato europeo dei 5 km in 13:14.

L’azzurro, reduce da un mese di allenamento in altura a Ifrane (Marocco), ha messo nel mirino il limite di 27:50 detenuto da Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli. Annunciato un parterre davvero di lusso, impreziosito dai keniani Sabastian Sawe (26:49 di personale), Jacop Krop, Nicholas Kipkorir. Del gruppo etiope fa parte il due volte campione del mondo dei 5000 Muktar Edris, con Gemechu Dida e Tadese Worku.

Yeman Crippa avrà l’occasione di testarsi in vista degli Europei di Roma (dove ha pianificato la presenza nella mezza maratona e sui 10.000 metri) e delle Olimpiadi di Parigi 2024 (dove il focus sarà sulla maratona, specialità nella quale ha sgretolato il record italiano il 18 febbraio a Siviglia con 2h06:06).