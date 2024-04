Marcell Jacobs torna ad allenarsi in Italia: nuova base per preparare Europei e Olimpiadi

Marcell Jacobs si sta attualmente allenando in Florida sotto la guida di Rana Reider e dovrebbe fare il proprio debutto stagionale durante il mese di aprile, per poi unirsi al gruppo di velocisti azzurri che prenderà parte alle World Relays (il Mondiale di staffette, previsto alle Bahamas il 4-5 maggio). Il Campione Olimpico dei 100 metri, che punta a essere grande protagonista agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi 2024, tornerà in Italia il prossimo 15 maggio e vi farà base per quattro mesi.

Il gruppo di Rana Reider (tra cui figura anche il canadese Andre De Grasse, Campione Olimpico dei 200 metri) e i componenti della 4×100 cinese resteranno nella località laziale fino al 15 settembre in modo da prepararsi ai grandi eventi della stagione. La conferma ufficiale è arrivata dal Comune di Rieti. Lo Stadio Guidobaldi si trasformerà nel ribattezzato Olympic Training Camp 2024, uno spazio pronto a ospitare grandi big dell’atletica mondiale lungo il cammino che conduce ai Giochi Olimpici.

Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, ha dichiarato: “Dal 10 maggio al 15 settembre lo Stadio Guidobaldi sarà uno dei centri dell’atletica mondiale, rinnovando quella tradizione che per decenni ha legato il nome di Rieti ai più grandi personaggi di questa disciplina. Abbiamo firmato la convenzione con cui mettiamo a disposizione lo stadio e il Campo d’Altura del Terminillo. Siamo entusiasti di poter annunciare alla città un risultato di tale portata, consapevoli della forte visibilità in termini promozionali e di turismo sportivo che ne deriverà. Grazie a Simone Collio e all’associazione Sport in Rieti con i quali abbiamo lavorato per concretizzare questo progetto“.