Lotta, beffa per Frank Chamizo: manca il pass olimpico dopo un ‘pareggio’. Resta un’ultima speranza

Si chiude con tanto amaro in bocca sul fronte italiano la terza e ultima giornata del Preolimpico Europeo di lotta, evento continentale di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024 in corso di svolgimento a Baku. L’unico azzurro capace di raggiungere le semifinali del torneo, Frank Chamizo, ha infatti perso in maniera controversa e rocambolesca il match decisivo per conquistare il pass a cinque cerchi nella categoria 74 kg stile libero.

Il 31enne nativo di Matanzas, che in precedenza quest’oggi aveva sconfitto nell’ordine il polacco Patryk Krzysztof Olenczyn, l’austriaco Simon Marchl e l’ungherese Murad Kuramagomedov, è stato beffato in semifinale dal padrone di casa azero Turan Bayramov. Il beniamino locale si presentava all’appuntamento da testa di serie numero 1 del tabellone, dopo aver centrato il quinto posto agli ultimi Mondiali di Belgrado.

Bayramov si è imposto per priorità sul punteggio conclusivo di 8-8, resistendo in qualche modo all’assalto finale di Chamizo (che si è visto cancellare dopo la video review i 2 punti della vittoria allo scadere) e raggiungendo l’obiettivo della qualificazione olimpica per Parigi. Il nostro portacolori dovrà invece giocarsi tutto tra un mese al Preolimpico globale di Istanbul.