Giro di Romandia 2024: Dorian Godon trova la doppietta e batte Simone Consonni, classifica generale a Carlos Rodriguez

Esplosiva ultima tappa al Giro di Romandia con arrivo in quel di Vernier. Non c’è stato un attimo di calma in questa frazione, ma Carlos Rodriguez e la Ineos Grenadiers sono riusciti a gestire al meglio la situazione portando a casa la classifica generale senza patemi. A vincere nella giornata odierna è ancora Dorian Godon: doppietta per il transalpino, gioisce ancora una super Decathlon AG2R La Mondiale Team, la squadra sorpresa di quest’anno.

Prima parte di gara molto intensa e percorsa ad alte velocità per cercare la fuga giusta. A trovarla in quattro: Remi Cavagna (Movistar Team), Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), Alexander Balmer (Swiss Cycling) e Darren Rafferty (EF Education – EasyPost). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio, restando nell’ordine dei 3′ di ritardo.

Sull’ultima ascesa verso Dardagny nel plotone si è accesa la miccia e in tantissimi hanno provato a scappare via. Da Florian Lipowitz, terzo della classifica generale, passando per Juan Ayuso ed il nostro Andrea Vendrame, ma nessuno è riuscito a fare la differenza, con il gruppo che è rimasto più o meno compatto.

Successivamente, a 12 chilometri dall’arrivo, lo scatto in coppia di Michael Valgren (EF Education-Easy Post) e Michael Hepburn (Team Jayco Alula). Lidl-Trek però attivissima sul finale che è andata a chiudere tutti i tentativi. Volata che è stata molto particolare, condizionata anche dalla pioggia: negli ultimi 150 metri è partito Dorian Godon che ancora una volta è riuscito a beffare tutti. Alle sue spalle un deluso Simone Consonni (Lidl-Trek) che sembrava in forma per poter saltare il transalpino, ma non ha avuto lo spazio necessario per prendere la ruota. Completa il podio Dion Smith (Intermarché – Wanty).