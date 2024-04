Giro di Romandia, Thibau Nys beffa Vendrame a Salvan/Les Marécottes: tappa e maglia per il belga

Dal ciclocross alla strada. Thiibau Nys, pluridecorato sullo sterrato nelle categorie giovanili e un oro europeo su strada U23 nel 2021 a Trento, si prende la seconda tappa, terza comprendente il prologo, del Giro di Romandia. Il belga della Lidl-Trek batte Andrea Vendrame (Decathlon Ag2R La Mondiale) nello sprint a sue sull’arrivo in salita di Salvan/Les Marecottes e va ad indossare anche la maglia gialla della classifica generale. Non succede niente invece tra gli uomini di classifica, che si danno un po’ di battaglia soltanto negli ultimi 500 metri senza creare troppa selezione.

L’attacco di giornata va in porto dopo una quindicina di chilometri. Xandro Meurisse (Alpecin – Deceuninck), Thibau Nys (Lidl – Trek), Roger Adria (BORA – hansgrohe), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Sean Flynn (Team dsm-firmenich PostNL), Nikias Arndt (Bahrain – Victorious) e Zabier Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team) si involano andando a toccare fino ai 5′ di margine.

Sulla salita di Les Mosses, 13,4 chilometri al 4,1%, è la EF Education-Easypost a prendersi carico dell’inseguimento, andando a togliere un paio di minuti. Nel mentre Flynn ed Arndt perdono contatto dagli altri cinque, che continuano il loro viaggio arrivando ai piedi dell’ultima salita con poco più di due minuti di vantaggio.

Il gruppetto di testa va insieme fino ai 3300 metri dal traguardo, quando è Vendrame a rompere gli indugi con Nys e Meurisse alle spalle, mentre dietro Simon Yates (JayCo-AlUla) accende la miccia, che porta Luke Plapp e Florian Lipowitz (bora-Hansgrohe) che si riportano sul terzetto di testa a un chilometro e mezzo dal traguardo. L’azzurro e Nys rimangono a ruota dell’australiano, scollinando sul GPM a 500 metri dall’arrivo. Diventa una volata tosta, con pendenze dure: Vendrame lancia lo sprint ai 200 metri dal traguardo, scattando al momento giusto e prendendo la curva larga per tagliare gli avversari. Plapp non ne ha, mentre Nys ha un briciolo di energia in più, andando a superarlo negli ultimi 40 metri.