LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Lapeira si impone in volata, con Battistella secondo! Roglic resta leader della generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE, all’interno di una tappa animata dalla fuga di quattro attaccanti ripresi a meno di 20 km dalla fine. Poi da lì gruppo compatto e una strana volata vinta dal francese Paul Lapeira.

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO DEI PAESI BASCHI 2024 DOPO LA SECONDA TAPPA

1 ROGLIČ Primož BORA – hansgrohe 3:55:02

2 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 0:10

3 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 0:11

4 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:15

5 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:16

6 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:16

7 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 0:16

8 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 0:23

9 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:24

10 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 0:25

LA CLASSIFICA DELLA SECONDA TAPPA DEL GIRO DEI PAESI BASCHI 2024

1 LAPEIRA Paul Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:42:28

2 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 0:00

3 VERVAEKE Louis Soudal Quick-Step 0:00

4 MIQUEL Pau Equipo Kern Pharma 0:00

5 ARANBURU Alex Movistar Team 0:00

6 SILVA Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 0:00

7 RETAILLEAU Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:00

8 SERRANO Gonzalo Movistar Team 0:00

9 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 0:00

10 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 0:00

Samuele Battistella è arrivato in seconda posizione.

VINCEEEEEEE PAUL LAPEIRA! Il francese della Decathlon AG2R La Mondiale Team precede tutti sul traguardo di Kanbo in una volata lunghissima e difficile da decifrare sino agli ultimi metri.

Lanciata una lunghissima volata…

ULTIMO CHILOMETRO!

17.17 In testa sono rimasti in una 40ina.

17.16 Ora la pioggia torna a farsi sentire: attenzione perché la caduta che ha visto coinvolto Tao Geoghegan Hart ha spaccato in due il gruppo. Un troncone è rimasto davanti, ma non sono in tantissimi.

17.15 Caduta intanto per Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek).

17.13 Sono 5 i km all’arrivo! Sarà volata.

17.10 Troppo alta la velocità del gruppo, quasi 57 km/h. Difficile fuoriuscire: ora l’ipotesi più accreditata è quella della volata.

17.08 Meno di 10 km all’arrivo!

17.07 Il gruppo passa compatto anche dal traguardo volante di Ezpeleta. Ora vedremo se qualcuno attaccherà oppure sarà volata.

17.04 GRUPPO COMPATTO IN QUESTO MOMENTO! Mancano un po’ più di 10 km all’arrivo.

17.03 Meno di 15 km all’arrivo!

17.02 Sono 5 i km al traguardo volante di Ezpeleta. Attenzione perché da qui potrebbero partire degli attacchi individuali per provare ad andare al traguardo.

16.59 Accelerazione ora di Bol, che rientra nel gruppetto di testa.

16.59 Jetse Bol (Burgos – BH) perde contatto dal gruppetto di testa. Rimangono in 3: Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi) e Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team).

16.58 I fuggitivi conservano solo 20 secondi di vantaggio.

16.55 Sono 20 i km all’arrivo!

16.52 I fuggitivi e il gruppo hanno superato un tratto in salita a cui ora corrisponde un tratto in discesa che comporterà inevitabilmente una nuova accelerazione.

16.49 Gruppo compattissimo nell’avanzare per completare il ricongiungimento.

16.46 Il gruppo va sotto al minuto di distacco.

16.43 Meno di 30 km all’arrivo!

16.40 Se ne va anche la terza ora di gara. Media di gara: 42.133 km/h.

16.37 Mancano circa 20 km al traguardo volante di Ezpeleta.

16.34 Gap tra i fuggitivi e il gruppo: ora è 1:30.

16.31 Ora il gruppo sta tirando veramente in maniera decisa: il ritardo dai fuggitivi è di meno di 2 minuti.

16.28 INEOS Grenadiers e BORA – hansgrohe si alternano in testa al gruppo.

16.25 Meno di 40 km all’arrivo!

16.21 Ricordiamo i 4 fuggitivi di giornata: Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Jetse Bol (Burgos – BH), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team).

16.17 Ora piove pesantemente in corsa.

16.13 Al traguardo volante di Ezpeleta, trampolino di lancio verso i km finali, mancano 40 km.

16.10 Sono 50 i km all’arrivo!

16.06 Ora i fuggitivi si rimettono a guadagnare rimandando il gruppo a 2:50.

16.03 In testa al gruppo avanza la INEOS Grenadiers.

16.00 Altra tirata del gruppo che ora si porta a 2:30.

15.56 Arriva un po’ di pioggia sulla corsa, per il momento nulla di preoccupante.

15.53 Sono 60 i km al traguardo! Ora la velocità si è alzata.

15.49 Il gruppo ora va a 3:10.

15.45 Meno di 70 km all’arrivo!

15.42 Oltre due ore di corsa: media di 42.700 km/h.

15.38 I fuggitivi proseguono in testa di comune accordo.

15.35 Adesso si entra in una fase più accentuata di saliscendi. Vedremo se cambierà qualcosa.

15.32 Oltre alle nuvole, che ora si fanno minacciose, la carovana deve fare i conti col forte vento.

15.29 Sono 80 i km all’arrivo!

15.26 Gruppo che in questo momento tiene a 3:30 i fuggitivi.

15.23 Ivan Cobo a breve sarà ripreso dal gruppo.

15.19 Ivan Cobo perde contatto dal gruppo dei fuggitivi. Restano quindi in 4 in avanscoperta: Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Jetse Bol (Burgos – BH), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team).

15.16 I 5 uomini in fuga sono: Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos – BH), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team).

15.13 I 5 fuggitivi proseguono di comune accordo, anche se Ivan Cobo non sembra pimpantissimo al momento.

15.10 Si procede in corsa, al momento si attraversa una fase di stallo.

15.07 Il gruppo ora è “scivolato” a 3:40.

15.04 Meno di 100 km all’arrivo!

15.01 Alexis Vuillermoz è passato per primo al traguardo volante di Kanbo, località nella quale poi è previsto l’arrivo di tappa vero e proprio.

14.58 Caduta in gruppo: coinvolti tre corridori, fra cui Ion Izagirre.

14.54 Sono 110 i km all’arrivo!

14.51 Temperatura in corsa che si attesta sui 18°C. Meteo: variabile.

14.48 Media della prima ora di corsa intorno ai 41.400 km/h.

14.45 Il gruppo è trainato dalla BORA – hansgrohe.

14.42 Il vantaggio dei fuggitivi ora si attesta sui 3:30.

14.39 Meno di 120 km all’arrivo!

14.36 I 5 uomini in fuga sono: Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos – BH), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team).

14.33 Sono 5 i corridori in fuga in questa frazione.

14.30 Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione del settentrione della Spagna, giunta ormai alla 63ma edizione.

Si va da Irun a Kanbo, per un totale di 160 km sconfinando in Francia. Frazione dove, dopo aver superato il primo e unico GPM di giornata, quello di Saint-Ignace (2,6 km al 5,9% di pendenza media, con punte anche all’8%), il focus si sposterà negli ultimi 20 km quando, a fare la differenza, potrebbero essere gli spunti veloci di corridori come Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) o Alex Aranburu (Movistar).

E gli uomini di classifica? Attenzione a Primoz Roglic, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, perché non è detto che si “limitino” a controllare. Potrebbero anche stuzzicarsi per vedere chi dei tre è più in forma, dopo la cronometro di ieri che ha sorriso allo sloveno.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, il cui via è programmato alle 13.20. Non perdetevi neanche un minuto della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024 con la nostra Diretta LIVE, i cui aggiornamenti verranno forniti a partire dalle 14.30, vi aspettiamo!