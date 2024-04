LIVE Fognini-Gaston, ATP Marrakech in DIRETTA: il ligure sfida l’estroso francese nel primo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo turno dell’ATP250 di Marrakech (Marocco) tra Fabio Fognini e il francese Hugo Gaston. Il ligure, proveniente dalle qualificazioni, affronterà l’estroso francese in un primo turno aperto a qualsiasi risultato. Fabio cercherà di mettere sul campo la consistenza dei tempi migliore, facendo leva sulla sua maggior potenza rispetto al rivale.

Fognini, dopo aver affrontato il Challenger a Napoli, spera di fare strada in questo torneo. L’obiettivo è scalare la classifica per garantirsi l’entrata nel tabellone principale del Roland Garros, senza dover passare dalle “Forche caudine” delle qualificazioni. Non sarà però un incontro semplice.

Il nostro portacolori dovrà guardarsi dalla capacità di inventare tennis del transalpino, che specialmente con la palla corta sul rosso può davvero creare non pochi problemi agli avversari. Un tennis vario e particolare quello di Gaston e servirà anche grande forza di nervi nel tennista di Arma di Taggia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo turno dell’ATP250 di Marrakech (Marocco) tra Fabio Fognini e il francese Hugo Gaston: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida è in programma sul campo 2 ed è la seconda, preceduta dal confronto tra l’australiano Vukic e l’altro francese Muller (inizio del programma alle 13.00 italiane). Buon divertimento!