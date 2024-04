LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e Vingegaard

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione del settentrione della Spagna, giunta ormai alla 63ma edizione. Inizia quest’oggi una delle gare più movimentate di tutto il mese di aprile: sarà una settimana molto intensa per tutti i corridori presenti nei Paesi Baschi, alla caccia della condizione migliore per avvicinarsi al meglio ai Grandi Giri.

Il Giro dei Paesi Baschi 2024 partirà con una cronometro. Per il centesimo anniversario dalla prima edizione della corsa spagnola, gli organizzatori hanno pensato a una prima frazione non troppo dura. La prova contro il tempo odierna si svilupperà nei dintorni di Irun, località dove avrà inizio anche la tappa di domani. Nei 10 km previsti quest’oggi, l’unica asperità si troverà a 5.6 km dal traguardo con la salita di Olaberria (1.7 km al 5%), scalata che varrà ai fini della classifica scalatori come GPM di terza categoria, alla cui cima sarà posto il rilevamento di metà gara.

Tanti i nomi di lusso che prenderanno il via alla “Itzulia” numero 63. Sopra tutti spiccano le presenze di Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step): il danese è reduce dai fasti della Tirreno-Adriatico e proverà a difendere la maglia gialla conquistata l’anno scorso ai Paesi Baschi. Il belga vorrà invece riscattare la sconfitta alla Parigi-Nizza per mano di Matteo Jorgenson per avvicinarsi al meglio al Tour de France. Per il successo finale, occhio anche a Primoz Roglic (BORA-Hansgrohe) e Juan Ayuso (UAE Emirates).

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, il cui via è programmato alle 14.10. Non perdetevi neanche un minuto della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024 con la nostra Diretta LIVE, i cui aggiornamenti verranno forniti a partire dalle 14.30, vi aspettiamo!