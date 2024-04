Bertolucci incantato da Sinner: “Talmente solido che rende gli avversari impotenti”

Valutazioni e analisi dopo il successo di Jannik Sinner a Miami. L’altoatesino ha conquistato con grande autorevolezza il suo secondo Masters1000 della carriera, iniziando questa settimana da n.2 del mondo, un traguardo mai raggiunto da nessun altro tennista italiano nella storia. Gli obiettivi però di Sinner sono quelli di andare oltre la tradizione italica e di conquistare tornei prestigiosi e conseguentemente issarsi in vetta al ranking ATP.

L’andamento della settimana in Florida è stato emblematico. Primi turni non brillantissimi, ma dai quarti di finale in avanti un crescendo inarrestabile, annichilendo giocatori molto forti. Il russo Daniil Medvedev in semifinale (vincitore dell’edizione 2023, battendo in Finale proprio Sinner) e il bulgaro Grigor Dimitrov, in grandissima forma e capace di prevalere nei quarti contro Carlitos Alcaraz, sono stati letteralmente spazzati via. Sette game in totale concessi agli avversari, numeri che la dicono lunga.

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport Paolo Bertolucci, voce tecnica dell’emittente ed ex giocatore di alto livello: “È impressionante la solidità. Se andiamo a vedere, lui gioca semplice, ma è talmente solido che è in grado di spezzare qualsiasi arma in mano all’avversario, il quale a un certo punto si scopre nudo e impotente. Lo abbiamo visto nella Finale di Miami, con Dimitrov che non sapeva più da che parte andare“, ha sottolineato.

“I risultati non arrivano da soli, dietro c’è un grande lavoro e, come dice lui, un grande team. Sinner è sereno e tranquillo perché sta bene e ha trovato in Vagnozzi e Cahill due tecnici perfetti e complementari tra loro, come il resto dello staff. Inoltre, sa di avere alle spalle una famiglia solida e concreta”, ha concluso l’ex tennista nostrano.