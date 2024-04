Calcio femminile, una brutta Italia rimontata e sconfitta dalla Finlandia. Passo falso nelle qualificazioni per gli Europei

Grande occasione persa e brutta battuta d’arresto per la Nazionale italiana di calcio femminile, che viene sconfitta in rimonta dalla Finlandia per 2-1 allo stadio olimpico di Helsinki nel secondo incontro della fase a gironi delle qualificazioni ai Campionati Europei 2025. La selezione tricolore del CT Andrea Soncin resta ferma dunque a quota 3 punti (insieme alla stessa Finlandia e alla Norvegia, che gioca stasera contro le olandesi) nel gruppo 1, dopo la splendida vittoria casalinga al debutto sull’Olanda di venerdì scorso a Cosenza.

Avvio di partita molto equilibrato senza grandi sussulti almeno fino al 16′, quando le finniche si rendono pericolose con una bella combinazione nello stretto tra Rantala e Sallstrom neutralizzata in extremis dalla difesa azzurra. L’Italia trova poi il gol del vantaggio al 38′ con Lucia Di Guglielmo sul cross perfetto di Cambiaghi, arrivando all’intervallo avanti 1-0 nel punteggio dopo un primo tempo abbastanza complicato.

Purtroppo la ripresa si apre nel peggiore dei modi per la squadra di Soncin, che subisce la rete del pareggio al 48′ firmata da Rantala. Le azzurre provano a reagire con alcune azioni potenzialmente pericolose, senza però impegnare realmente il portiere avversario. Al 75′ arriva poi il clamoroso gol del 2-1 finlandese con Sevenius sugli sviluppi di un corner, che ribalta completamente il match. Confuso e poco efficace il forcing finale delle italiane, che non riescono ad aggirare l’organizzata fase difensiva finlandese sino al triplice fischio dell’arbitro.