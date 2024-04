Liegi-Bastogne-Liegi 2024: forfait per Samuele Battistella a causa di una bronchite

La truppa italiana alla Liegi-Bastogne-Liegi 2024 di domenica non sarà foltissima e soprattutto non avrà grandi chance di apparire nella top-10. Arriva però un brutto forfait in casa azzurra: non ci sarà al via della Doyenne Samuele Battistella.

Il 25enne ex campione del mondo under 23 ha infatti annunciato che ha lasciato il Belgio a causa di una bronchite, accusata dopo l’Amstel Gold Race e probabilmente anche peggiorata nella Freccia Vallone di ieri.

Le sue parole sui suoi canali social: “Purtroppo non sarò questa domenica al via della Liegi. Ho preso questa decisione con lo staff medico della squadra. Dopo l’Amstel ho rimediato una bronchite e le condizioni della corsa di ieri non ha aiutato a riprendermi…”.

Aggiunge: “Per me è dunque arrivato il momento di riposarmi un poco dopo quasi 35 giorni di corsa in questa prima parte della stagione. Ci vediamo tra qualche mese in gruppo”.