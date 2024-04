Le ‘Iene’ prendono Sinner per sfinimento: la partita di ping pong si è giocata…con palette delle mosche

E alla fine il famigerato incontro a ping pong c’è stato. A tenere banco in avvicinamento al torneo di Montecarlo è stato l’episodio che ha visto coinvolto Jannik Sinner e le Iene. Ci si riferisce al “rifiuto” dell’altoatesino di prestarsi a una partita di “tennistavolo” improvvisata, con gli inviati del programma di Italia 1. In un primo momento, Jannik non aveva dato il proprio assenso.

“Visto che sei iper-competitivo, abbiamo detto a tennis a perdiamo sicuro…e allora tre colpi a ping pong?“, aveva dichiarato Stefano Corti. La risposta di Sinner era stata: “No, no guarda…io con Le Iene…“. Corti aveva aggiunto: “Nessuna domanda, solo tre palline, una cosa veloce, giochiamo a ping pong, abbiamo la rete qui dietro“. Jannik aveva poi aggiunto di doversi dedicare al trattamento dopo il suo allenamento.

Successivamente, però, il 22enne pusterese ha accettato la “sfida” di Corti, cimentandosi in qualche scambio. Un Sinner incappucciato e non così divertito, in apparenza, di affrontare questo “avversario”.

Nella puntata di domani de #LeIene, con Stefano Corti vi raccontiamo cos’è successo davvero con Jannik Sinner! Appuntamento a martedì 9 aprile alle 21.15 su Italia1! pic.twitter.com/cJkegFKkJK — Le Iene (@redazioneiene) April 8, 2024

La notorietà ha il suo prezzo e probabilmente l’iniziale “No” di Jannik si è trasformato in un “Sì” anche per l’inevitabile cambiamento del suo status di personaggio noto. Certo è che sui social il modo in cui il tennista italiano aveva “rimbalzato” le Iene aveva riscosso non poco successo. Quale sarà quindi la posizione degli appassionati, preso atto di ciò?